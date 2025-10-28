Strašna nesreća mlade zvijezde na kotačima: Nakon užasnog sudara pretrpio srčane udare...

Svijet motociklizma ostao je u šoku nakon stravičnog incidenta na Velikoj nagradi Malezije, gdje je 20-godišnji švicarski vozač Noah Dettwiler doživio teške ozljede opasne po život. Tijekom kruga za zagrijavanje Moto3 utrke, Dettwiler je sudjelovao u sudaru pri velikoj brzini, nakon čega je, prema izvještajima, pretrpio više srčanih udara. Liječnici su se na stazi borili za njegov život, a utrka je odgođena na sat i pol dok mu se pružala hitna medicinska pomoć.

Do nesreće je došlo na izlasku iz trećeg zavoja staze Sepang. Dettwiler, vozač francuske momčadi CIP-KTM, vozio je znatno sporije od ostatka vozača, vjerojatno zbog tehničkog problema na svom motociklu. Na njega je pri punoj brzini naletio aktualni svjetski prvak, 19-godišnji José Antonio Rueda, koji ga nije uspio izbjeći. Snimka sudara prikazuje zastrašujući prizor u kojem se oba motocikla raspadaju pri udarcu, a vozači lete zrakom.

Dettwiler je ostao nepomično ležati na stazi, što je izazvalo hitnu reakciju medicinskih timova. Više od 45 minuta pružali su mu pomoć na licu mjesta prije nego što su oba vozača helikopterom prebačena u bolnicu u Kuala Lumpuru.

Foto: Profimedia

Iako je prva informacija s kontrole utrke glasila da su oba vozača pri svijesti, ubrzo je postalo jasno da je Dettwilerovo stanje kritično. Rueda je, srećom, prošao s lakšim posljedicama – slomljenom rukom i potresom mozga, no njegove ozljede nisu opasne po život.

Liječnici su se borili za njegov život

Informacije koje su uslijedile potvrdile su najgore strahove. Švicarski medij Blick prenio je izjavu Dettwilerovog oca, Andyja, koji je otkrio dramatične detalje.

Prema njegovim riječima, Noah je pretrpio "više srčanih udara", izgubio veliku količinu krvi te zadobio teške unutarnje ozljede slezene i pluća. Uz to, dijagnosticiran mu je i otvoreni prijelom bedrene kosti.

"Borili su se za njegov život", izjavio je otac Andy, koji je s ostatkom obitelji odmah otputovao u Maleziju kako bi bio uz sina. Dettwiler je podvrgnut višestrukim operacijama, a njegovo stanje je, prema posljednjim informacijama, stabilizirano, iako i dalje ostaje vrlo ozbiljno.

Foto: Profimedia

Njegova momčad, CIP Green Power, oglasila se priopćenjem...

- Naš vozač Noah Dettwiler sudjelovao je u teškoj nesreći. Prebačen je u bolnicu u Kuala Lumpuru gdje će morati proći više operacija. U dobrim je rukama i molimo vas da poštujete njegovu privatnost. Noah je pravi borac i cijela momčad je uz njega.

Kontroverze i reakcije iz svijeta MotoGP-a

Unatoč težini nesreće i potpunoj neizvjesnosti oko stanja mladog Švicarca, program utrka je nastavljen. Moto3 utrka je odgođena i skraćena, dok su se utrke u klasama Moto2 i MotoGP održale prema planu. Takva odluka izazvala je oštre kritike brojnih vozača i promatrača.

Francesco Bagnaia, jedan od vodećih vozača MotoGP klase, izrazio je svoje neslaganje.

- Prisiliti mlade vozače da voze deset krugova u ovim okolnostima, nakon što su vidjeli nešto takvo i slijetanje helikoptera, nije dobra ideja. To nikada neću moći razumjeti - rekao je.

Dok se Noah Dettwiler nastavlja boriti za oporavak, ovaj tragični događaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti u motorsportu i podsjetio na goleme rizike s kojima se vozači suočavaju svaki put kad sjednu na motocikl.