Strašna ozljeda potresla Arenu, borac se javio nakon operacije: 'FNC mi je platio liječenje...'

Na FNC-u 33, koji se prošle subote održao u Areni Zagreb, dogodila se i jedna teška ozljeda. Valerij Atanasov, bugarski kikboksač koji je prešao u MMA, borio se protiv velikog hrvatskog talenta Tiriela Luke Abramovića, a njihov je meč u poluteškoj diviziji završio na način koji nitko nije želio vidjeti.

Hrvatski borac već je u prvoj rundi dobro pogađao udarcima u tijelo i nogama te nekoliko puta ozbiljno uzdrmao Bugarina. Atanasov je u drugoj rundi pružio nešto jači otpor, ali nakon jednog njegova low kicka Abramović je blokirao udarac, a Bugarin je pao na pod i više nije mogao nastaviti borbu zbog puknuća potkoljenice. Stravičan zvuk odjeknuo je Arenom, a mogli su ga čuti i gledatelji koji su borbu pratili putem prijenosa. Atanasova su odmah prevezli u bolnicu, a liječnici su ga operirali nakon što je oteklina splasnula.

Bugarin se sada prvi put javio nakon operacije i otkrio da je izašao iz bolnice, ali da će još nekoliko dana ostati u Zagrebu. Na društvenim mrežama objavio je podužu poruku u kojoj je posebno zahvalio FNC-u i ljudima koji su mu pomogli nakon ozljede.

"Kao što mnogi od vas znaju, prošle sam subote tijekom borbe pretrpio vrlo tešku ozljedu noge i morao sam na operaciju. Izašao sam iz bolnice i ostat ću u Zagrebu još nekoliko dana. Oporavljat ću se u smještaju koji mi je osigurala organizacija", započeo je Atanasov.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Tiriel Luka Abramović - Valeri Atanasov | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Posebno je istaknuo da se FNC pobrinuo za sve njegove potrebe i pokrio troškove liječenja.

"Želim izraziti najdublju zahvalnost FNC-u što se u potpunosti pobrinuo za mene. Pokrili su sve moje medicinske troškove i brinu se da imam apsolutno sve što mi je potrebno. Posebno zahvaljujem Forgiju, Peji, Anti, Nejku i Luki što su bili uz mene na svakom koraku i brinuli se o meni. U ovom sportu neprocjenjivo je imati tim i organizaciju koji stoje uz svoje borce poput obitelji. Nikada neću zaboraviti sve što ste učinili za mene", poručio je bugarski borac.

Zahvalio je i svima koji su mu nakon ozljede poslali poruke podrške te najavio povratak u kavez.

"Veliko hvala svim mojim prijateljima, navijačima, pa čak i nepoznatim ljudima koji su mi se javili i pružili podršku. Vaše poruke, molitve i podrška trenutačno mi daju mnogo snage. Hvala vam svima što ste bili uz mene kada mi je to bilo najpotrebnije. Put prema oporavku sada počinje i vratit ću se jači nego ikad!", zaključio je.

U komentarima su mu se odmah javili Abramović, čelnik FNC-a Dražen Forgač i Abramovićev trener Luka Jelčić. Svi su mu poželjeli brz oporavak i što skoriji povratak u kavez.