Strava: Hrvatskom jedriličaru Fanteli kormilo probilo slezenu

Neće biti ništa od obrane naslova prvaka Šime (33) i Mihovila Fantele (29) na Svjetskom prvenstvu u jedrenju u klasi 49er početkom prosinca u Novom Zelandu zbog bizarne ozljede mlađeg brata fantele.

Mihovil Fantela na službenom je treningu reprezentacije na Ženevskom jezeru prošli petak, s još jednim jedriličarem, pao na hvatište kormila jedrilice koje mu je teško ozlijedilo slezenu.

- Hitno je operiran. Operacija je prošla dobro i Miho se oporavlja pa bi za koji dan mogao doći u Zadar gdje će biti na rehabilitaciji dva mjeseca - rekao je otac i trener Edo Fantela za portal 057info.

Braća Fantela izborila su plasman na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine, a nastup na tom natjecanju ne bi trebao biti upitan.

- Nastavljamo olimpijski ciklus priprema - kaže tata Fantela.

Stariji brat Šime, kapetan reprezentacije koja je pozvana na Svjetski kup nacija 2021., nije bio na treningu na kojemu se brat ozlijedio. No cijela obitelj, pa i ona jedriličarska, sad je uz Mihu koji se nastavlja liječiti u obližnjoj bolnici u Švicarskoj.

Braća Fantela prošle su godine na SP-u u Aarhusu osvojili zlato i bili su glavni konkurenti da to ponove i ove godine, ali i dođu do olimpijskog zlata u Japanu. Vjerujemo kako će do njega i doći.