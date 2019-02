Strava u Brazilu! Poginulo 10 mladih nogometaša Flamenga

Desetorica članova mlade selekcije brazilskog velikana Flamenga poginula su u požaru koji je izbio u trening-kampu u Rio de Janeiru u petak rano ujutro, a trojica su ozlijeđena, javlja BBC.

Požar je izbio u 5:10 ujutro po lokalnom vremenu dok su igrači od 14 do 17 godina spavali u klupskom kampu Ninho de Urubu, a vatrogasci su ga ugasili tek dva sata i 20 minuta kasnije. Uzrok još nije poznat.

Incêndio deixa dez mortos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo https://t.co/xLMVY6ieIt pic.twitter.com/HKF5eFXGCk