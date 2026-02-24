Obavijesti

HOROR UTAKMICA

Strava u Italiji! Navijač Napolija poludio na VAR, a supruga ga je izbola nožem. Detalji šokiraju...

Piše Luka Tunjić,
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Jedna naizgled uobičajena nedjeljna večer u napuljskoj četvrti Capodimonte, rezervirana za nogomet i praćenje voljenog kluba, pretvorila se u scenu iz horor filma. Ono što je započelo kao obiteljsko gledanje utakmice Serie A između Atalante i Napolija završilo je krvavom dramom, policijskom intervencijom i hospitalizacijom 40-godišnjeg muškarca kojeg je vlastita supruga ubola nožem. Razlog? Bizarni nesporazum u kojem je ona pomislila da su njegove psovke, upućene sucima i VAR tehnologiji, zapravo uvrede namijenjene njoj.

Utakmica 26. kola talijanskog prvenstva bila je iznimno napeta za sve navijače Napolija, a za 40-godišnjeg supruga postajala je sve frustrirajuća kako je vrijeme odmicalo. Kulminacija se dogodila u ključnom trenutku susreta kada je sudac Daniele Chiffi dosudio kazneni udarac za Napoli.

Radost u domu strastvenog navijača bila je kratkog vijeka. Nakon intervencije iz VAR sobe, sudac je promijenio svoju odluku i poništio penal, što je izazvalo erupciju bijesa kod 40-godišnjaka.

Poput tisuća drugih navijača diljem svijeta, počeo je glasno negodovati, vikati i psovati prema televizijskom ekranu, iskaljujući frustraciju na sucu i tehnologiji koja je, po njegovom mišljenju, oštetila njegovu momčad. Međutim, njegova pet godina mlađa supruga, koja je sjedila u blizini, bujicu uvreda protumačila je na potpuno drugačiji, vrlo osoban način. Bila je uvjerena da su psovke i pogrdne riječi upućene upravo njoj.

Ceremonies - Closing Ceremony
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Verbalni nesporazum prerastao je u žestoku svađu. Supruga je od muža zatražila da odmah napusti prostoriju, što je on odbio. Njezina reakcija bila je munjevita i zastrašujuća. Prema izvješćima talijanske policije, prvo je zgrabila škare i bacila ih prema njemu, ali ga je, srećom, promašila. To je, međutim, bio tek početak napada.

Ne smirivši se, 35-godišnjakinja je otrčala u kuhinju, uzela kuhinjski nož i nasrnula na supruga. Ubola ga je u predjelu boka, a dok je on, krvareći i u šoku, pokušavao pozvati hitne službe na brojeve 112 i 118, ona je nastavila s napadom. Prema navodima talijanskih medija, nastavila je bacati noževe u njegovom smjeru, a jedan od njih policija je kasnije pronašla zabijen u zidu dnevnog boravka, kao nijemi svjedok obiteljskog kaosa.

Policija zatekla kaos i uhitila suprugu

Brzom intervencijom karabinijera iz postaje Capodimonte spriječena je još veća tragedija. Policajci su na mjestu događaja zatekli kaotičnu scenu i odmah uhitili 35-godišnju ženu. Ranjeni muškarac prevezen je u bolnicu "Ospedale del Mare", gdje su mu liječnici sanirali ozljede. Potvrđeno je kako nije u životnoj opasnosti te se očekuje njegov potpuni oporavak.

Tijekom pretrage, policajci su u torbici uhićene žene pronašli još tri oštra predmeta, uključujući i nož za otvaranje kamenica, što je dodatno šokiralo istražitelje. Zbog toga je, uz optužbe za obiteljsko nasilje i nanošenje teških tjelesnih ozljeda, prijavljena i za ilegalno nošenje oružja. Utakmica je, inače, završila porazom Napolija 2-1, što je ranjenom navijaču zasigurno bio najmanji problem te večeri.

OSTALO

