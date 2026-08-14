STRAVA U PORTUGALU Tragično je poginuo mladi biciklist (19)

Tijekom osme etape biciklističke utrke "Volta a Portugal" smrtno je stradao mladi, 19-godišnji Britanac Finlay Tarling, član razvojne momčadi NSN.

Prema pisanju portugalskog dnevnog lista A Bola, Tarling je udario u automobil koji nije bio dio karavane utrke.

"S dubokim žaljenjem prenosimo kako je britanski biciklist Finlay Tarling umro nakon teške nesreće u današnjoj osmoj etapi. Zbog tragičnog događaja, utrka je prekinuta", objavili su organizatori te dodali kako će sve dodatne informacije vezane uz nesreću proslijediti kada će to mogućnosti dopustiti.

Foto: NUNO VEIGA

Finlay Tarling je mlađi brat poznatijeg Joshue Tarlinga, koji nastupa za Netcompany-INEOS, a bio je specijalist za vožnju na kronometar.