Finlay Tarling je mlađi brat poznatijeg Joshue Tarlinga, koji nastupa za Netcompany-INEOS, a bio je specijalist za vožnju na kronometar
STRAVA U PORTUGALU Tragično je poginuo mladi biciklist (19)
Tijekom osme etape biciklističke utrke "Volta a Portugal" smrtno je stradao mladi, 19-godišnji Britanac Finlay Tarling, član razvojne momčadi NSN.
Prema pisanju portugalskog dnevnog lista A Bola, Tarling je udario u automobil koji nije bio dio karavane utrke.
"S dubokim žaljenjem prenosimo kako je britanski biciklist Finlay Tarling umro nakon teške nesreće u današnjoj osmoj etapi. Zbog tragičnog događaja, utrka je prekinuta", objavili su organizatori te dodali kako će sve dodatne informacije vezane uz nesreću proslijediti kada će to mogućnosti dopustiti.
Finlay Tarling je mlađi brat poznatijeg Joshue Tarlinga, koji nastupa za Netcompany-INEOS, a bio je specijalist za vožnju na kronometar.
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