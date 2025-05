Stravične optužbe protiv Fife i S. Arabije: Prikrivaju smrti brojnih radnika na stadionima za SP!?

Organizacije za ljudska prava Human Rights Watch i FairSquare objavile su alarmantna izvješća koja upozoravaju na "porast" smrtnih slučajeva među migrantskim građevinskim radnicima u Saudijskoj Arabiji, koja se priprema za domaćinstvo Svjetskog nogometnog prvenstva 2034. godine.

Istraživanja, temeljena na nedavnim smrtima 48 migrantskih radnika iz Bangladeša, Indije i Nepala, otkrivaju da radnici umiru u stravičnim nesrećama koje su se mogle izbjeći, uključujući padove s kobnim ishodom, strujne udare, pa čak i dekapitacije. Rizici se, upozoravaju, dodatno povećavaju s ubrzanjem izgradnje stadiona i masivnih infrastrukturnih projekata poput futurističkog grada Neoma.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

HRW je dokumentirao katalog jezivih i izbježivih nesreća na radu, razgovarajući s obiteljima 31 radnika iz Bangladeša, Indije i Nepala. Radnici su stradali padom s visine, bili su prignječeni ili obezglavljeni teškim strojevima, ili su umrli od strujnog udara.

Jedna udovica ispričala je za HRW kako je njezin suprug (46) iz Bangladeša stravično obezglavljen na radnom mjestu.

- Prema riječima njegovih kolega i poslovođe, primijetio je mehanički problem sa strojem kojim je upravljao. Isključio je stroj da ga popravi i pokušavao ukloniti kamen koji se zaglavio unutra kada je netko slučajno ponovno uključio stroj. Glava mu je zapela unutra i umro je na mjestu - rekla je, dodajući da je tijelo stiglo u Bangladeš s glavom odvojenom od tijela, zbog čega je izgubila svijest.

Druga udovica, čiji je 25-godišnji suprug iz Nepala preminuo od strujnog udara, kazala je da je njegova smrt službeno klasificirana kao "prirodna", a tijelo joj nije vraćeno, već je pokopan u Saudijskoj Arabiji bez dopuštenja obitelji.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Mnoge od tih smrti pogrešno se klasificiraju kao "prirodne", što obiteljima onemogućuje dobivanje odštete i ostavlja ih u siromaštvu. FairSquare navodi da saudijske medicinske vlasti rijetko provode obdukcije kako bi utvrdile točan uzrok smrti, a podaci o smrtnosti migranata teško su dostupni u zemlji gdje je pristup organizacijama za ljudska prava vrlo ograničen, a sindikati zabranjeni.

Studija saudijskog patologa iz 2019. pokazala je da je u čak 75 posto smrtovnica koje je pregledao u jednoj bolnici u Rijadu između 1997. i 2016. uzrok smrti nedostajao ili bio netočan. U ožujku ove godine, kako je izvijestio The Guardian, pakistanski predradnik Muhammad Arshad poginuo je padom s gradilišta stadiona Aramco u Al Khobaru, što je prva zabilježena smrt izravno povezana s pripremama za Svjetsko prvenstvo.

Lekcije iz Katra nisu naučene

Obje organizacije oštro su kritizirale Fifu, svjetsku krovnu nogometnu organizaciju, optužujući je za "potpuni nemar" prema milijunima migrantskih radnika. Michael Page, zamjenik direktora HRW-a za Bliski istok, izjavio je...

- Fifa, koja tvrdi da je poticaj za pozitivne radne reforme u zemljama domaćinima Svjetskog prvenstva, trebala bi naučiti iz katastrofa ljudskih prava s prošlih turnira.

Upozorenja dolaze samo dan nakon što je predsjednik Fife, Gianni Infantino, zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, posjetio Saudijsku Arabiju i sastao se s prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Fifa tvrdi da je "nepokolebljivo predana zaštiti i promicanju ljudskih prava" te je u pismu HRW-u navela planove za uspostavu sustava dobrobiti radnika s obveznim standardima za gradnju vezanu uz Svjetsko prvenstvo. Međutim, HRW ističe da nisu pruženi konkretni detalji o funkcioniranju tog sustava. J

James Lynch, suosnivač FairSquarea, opisao je Fifine politike ljudskih prava kao "lakrdiju", dodajući: "Dok Fifa hvali Saudijsku Arabiju na sva zvona, a visokoplaćene zapadne odvjetničke tvrtke generiraju goleme profite uređujući reputaciju Saudijske Arabije, djeca u mjestima poput Nepala odrastaju bez očeva i nikada ni ne saznaju kako su umrli.

Saudijci imaju velike planove

Saudijska Arabija planira izgraditi 11 novih stadiona, željezničku mrežu i 185.000 hotelskih soba za Svjetsko prvenstvo, uz nastavak rada na "giga-projektima" poput Neoma. To je dovelo do značajnog porasta broja stranih radnika od 2021. godine; Nick McGeehan iz FairSquarea navodi da je populacija migrantskih radnika porasla za 40 posto u pet godina koje su prethodile dodjeli SP-a, dosegnuvši 13,2 milijuna.

Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS

Vrućina predstavlja još jednu veliku opasnost. Radnici su smješteni u skučenim prostorijama i rade do 10 sati dnevno na temperaturama do 45°C, često bez adekvatne zaštite. Prema saudijskom zakonu, obitelji radnika preminulih na poslu trebale bi dobiti odštetu, no HRW taj proces naziva "dugim i tegobnim", bilježeći brojne slučajeve gdje obitelji nisu dobile ništa ili vrlo malo.

Globalni sindikat građevinskih radnika BWI (Builders’ and Wood Workers International) upozorio je na "alarmantan porast" nesreća koje su se mogle spriječiti, pripisujući ih "sustavnom nemaru, korupciji te neadekvatnom nadzoru i odgovornosti". Glavni tajnik BWI-a, Ambet Yuson, izjavio je da mu saudijske vlasti ne dopuštaju inspekcijske posjete gradilištima, za razliku od situacije u Kataru.

Traži se hitna reakcija

Organizacije za ljudska prava pozivaju Fifu i saudijske vlasti da hitno djeluju. Među ključnim zahtjevima su: uvođenje mjera zaštite od vrućine temeljenih na stvarnim temperaturama, a ne fiksnim ljetnim satima; obvezivanje poslodavaca na ugovaranje polica životnog osiguranja za radnike; dopuštanje nevladinim organizacijama, novinarima i sindikatima pristupa gradilištima i radničkim kampovima; te prikupljanje i dijeljenje podataka o populaciji migrantskih radnika uz provođenje temeljitih istraga nakon nesreća i osiguravanje pravovremene odštete obiteljima.

- Stotine tisuća mladića... gurnute su u radni sustav koji predstavlja ozbiljan rizik za njihove živote - upozorio je James Lynch.

Minky Worden, direktorica globalnih inicijativa u HRW-u, dodala je...

- Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji 2034. bit će najveće i najskuplje ikad, ali bi moglo imati i najvišu cijenu u ljudskim životima, dok milijuni migrantskih radnika grade infrastrukturu.