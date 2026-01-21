Obavijesti

NA KUSTIĆEV PRIJEDLOG

Strijelac prvog gola hrvatske reprezentacije u povijesti bit će ambasador 'vatrenih' na SP-u

Piše Josip Tolić,
Zagreb: Dolazak poznatih na komemoraciju za Zlatka Kranjčara | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Aljoša Asanović postaje ambasador HNS-a. Legenda nogometa vodit će hrvatsku delegaciju na SP-u 2026. u Kanadi, Meksiku i SAD-u

Admiral

Hrvatski nogometni savez potvrdio je kako će legendarni hrvatski reprezentativac Aljoša Asanović (60) predstavljati savez i nacionalnu momčad kao službeni ambasador HNS-a tijekom nadolazećeg Svjetskog prvenstva koje će se održati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Odluku je donio Izvršni odbor HNS-a na prijedlog predsjednika Marijana Kustića, koji je istaknuo kako je izbor Asanovića logičan i prirodan nastavak dugogodišnje suradnje i poštovanja.

Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' 01:22
Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

- Aljoša je legenda hrvatskog nogometa i čovjek koji je sudjelovao u stvaranju identiteta reprezentacije još od prve utakmice protiv SAD-a. Njegova vedrina, optimizam i iskustvo savršeno će se uklopiti u našu delegaciju - rekao je Kustić, prenosi HNS.

Asanović je tijekom klupske karijere nosio dresove brojnih europskih klubova, igrao je za Hajduk, Metz, Montpellier, Derby County, Napoli, Panathinaikos i Austriju Beč. Ipak, najdublji trag ostavio je u hrvatskoj reprezentaciji. Za Hrvatsku je nastupio 62 puta, a posebno se pamti njegov gol protiv SAD-a 1990., prvi u novijoj povijesti hrvatske reprezentacije. Bio je važan dio generacije koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 1998. Asanović je istaknuo kako ga je nedavni boravak s reprezentacijom na Farskim Otocima dodatno uvjerio da današnja momčad živi iste vrijednosti koje su krasile i njegovu generaciju.

- Ispunjen sam ponosom kada vidim koliko današnji igrači vole reprezentaciju. Bit će mi čast pomoći HNS-u i reprezentaciji na bilo koji način. Nema veće časti nego biti dio ove obitelji - poručio je.

Tijekom Svjetskog prvenstva Asanović će predstavljati savez i nacionalnu momčad u svim trima državama domaćinima, sudjelovati u službenim događanjima te biti poveznica između HNS-a, međunarodnih delegacija i lokalnih zajednica. U savezu vjeruju da će upravo Asanovićevo iskustvo, karizma i razumijevanje reprezentativnog duha dodatno ojačati hrvatsku delegaciju na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
