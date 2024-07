Strijelci zadovoljni nastupom: U finalu je sve moguće, a mi očito ne možemo jedan bez drugoga

Bjelovarski dvojac strijelaca, Miran Maričić (27) i Petar Gorša (36) plasirao se u finale zračne puške na 10 metara na Igrama u Parizu. Maričić je u kvalifikacijama završio četvrti, a Gorša osmi i tako uhvatio posljednje mjesto koje vodi u finale.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:10 Braća Sinković u polufinalu OI | Video: 24sata Video

- Nerazdvojni smo, očito ne možemo jedan bez drugoga. Još 2017. godine smo obojica bili u finalu Svjetskog prvenstva, gdje smo obojica dosegnuli olimpijske kvote u Tokiju. U Tokiju smo obojica ušli u finale malokalibarske puške, a sada smo u Parizu u finalu zračne puške - započeo je Gorša.

- Ja sam imao jedan loš hitac u zadnjoj seriji koji me umalo koštao finala. Uspio sam ostati miran, pogoditi u zadnjih pet-šest hitaca čvrste centre i ugurao se među finaliste. Mogu reći da mi se to i sviđa jer sam sad u poziciji autsajdera u finalu. A to me jako motivira - zaključio je.

Maričić je ukupno ostvario rezultat od 631,3 bodova, dok je Gorša ostao na 629,8. Najbolji je u kvalifikacijama bio Kinez Lihao Sheng s ukupno 631.7 bodova.

- Ovo je velik uspjeh. Bile su to teške kvalifikacije, jedne od najtežih ikad. Srećom izdržali smo, pobijedili olimpijski pritisak. U finalu je sve moguće - rekao je Maričić.

Finale je na rasporedu sutra od 12 sati, uz prijenos na HRT-u 2.