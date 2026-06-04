Strinić otkrio priču s Messijem: Džentlmenski je svima poslao dres, samo se moj zagubio...

Ivan Strinić (38) peti je gost podcasta "As s klupe: Powered by Carlsberg", posvećenog hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Bivši igrač Hajduka nikada nije objavio odlazak u nogometnu mirovinu, ali jasno je da je njegova karijera završena i da je njezin vrhunac bilo Svjetsko prvenstvo 2018. godine. Strinić je za "vatrene" odigrao 49 utakmica i osvojio povijesno svjetsko srebro. Finale u Moskvi protiv Francuske bila je njegova posljednja utakmica, a za reprezentaciju je igrao i na europskim smotrama 2012. i 2016. godine.

POGLEDAJTE CIJELI PODCAST:

Posebna anegdota veže se uz utakmicu sa Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je Hrvatska igrala protiv Argentine u drugom kolu natjecanja po skupinama. Strinić je tada potpuno zatvorio tada najboljeg igrača svijeta Lionela Messija. Hrvatska je u konačnici deklasirala Argentinu 3-0, a omalenom Argentincu taj poraz nije dobro sjeo. Strinić nam je ispričao kako je Messi odmah nakon utakmice odjurio u svlačionicu, ali je na kraju ipak gospodski podijelio dresove.

- Messi je odmah odjurio u svlačionicu jer ga je rezultat isfrustrirao. Nitko ga nije vidio ni čuo. Međutim, odmah smo mi Raketu, pitali, kako su oni bili suigrači u Barceloni, pa je on otišao do svlačionice i pitao Messija bi li mogao dati dres jednom ili dvojici igrača. Kakav je džentlmen, to je odradio i poslao dres svima. Svi su ga dobili, ali poslije, naknadno, na sljedećem okupljanju. Ja nisam bio na tom okupljanju i taj se dres negdje zagubio - ispričao nam je Strinić.