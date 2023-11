Stručni komentator u prijenosu negodovao zbog Novaka: 'Prvo piški pa tek onda zove doktora'

Jannik Sinner prekinuo je niz Novaka Đokovića od 19 pobjeda. U tome čudesnom naletu osvojio je Cincinatti, US Open i Masters u Parizu, no ovaj put je pokleknuo nakon tri sata igre (7-5, 6-7, 7-6).

Srpski tenisač djelovao je nervozno, svađao se s publikom koja mu je pljeskala kada je griješio pa zviždala kada je osvajao poene. Nije ni on ostao dužan, provocirao ih je tako što je dirigirao dok su oni zviždali pa je potom stavio prst u uho kada je osvojio drugi set. Početkom trećeg seta ušao je i u žestoku raspravu sa sutkinjom jer tehnologija nije signalizirala nec prilikom servisa talijanskog tenisača.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Sve to je izritiralo Adriana Panatu, bivšeg talijanskog tenisača i osvajača Roland Garrosa iz 1976. godine koji sada radi kao stručni komentator na talijanskoj televiziji RAI.

Opleo je po njemu u nekoliko navrata, a nije mu se svidjelo što je tijekom meča otišao u toalet.

- Kladim se da je tražio pauzu da razbije ritam, on to uvijek radi. Ali kako god, Sinneru ne smeta, on tu ostaje miran - rekao je Panatta.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Kritizirao ga je i jer je tražio pomoć fizioterapeuta.

- Ovo je druga faza, prvo piški pa zove fizioterapeuta. On sve pokušava. Uopće mi se ne sviđa ovakav stav.

Đoković na kraju nije uspio do preokreta. Izgubio je nakon tie-breaka u trećem setu, ali i dalje je na koračić od plasmana u polufinale završnog turnira u Torinu. Za to mu je potrebna pobjeda protiv Poljaka Hurkacza s kojim igra u četvrtak.