Strupar: Dinamo ili Genk? Gori mi telefon... Neka pobijedi bolji

Ždrijeb Europske lige spojio je Dinamo i Genk, a malo je onih koji mogu s više emocija i poznavanja materije govoriti o tom dvoboju od Branka Strupara (56). Legenda oba kluba, bivši napadač "modrih" i ikona belgijskog velikana, u razgovoru za Dinamo Plus podijelio je razmišljanja i otvorio dušu o nevjerojatnom nogometnom putu koji ga je odveo od Španskog do belgijske reprezentacije i na koncu do ostvarenja dječačkog sna na Maksimiru. Kad je ždrijeb spojio njegova dva kluba, kaže, telefon mu nije prestajao zvoniti. Priznaje, bilo je to stresno, ali na kraju mu je ipak drago.

‌- Telefon gori i to, ali najbolje se ne javljati. Previše stresa - rekao je Strupar kroz smijeh, dodavši kako je sve pratio uživo.

‌- Jednostavno to je neka sudbina. Naravno, jedan mora ispasti, ali to će biti sportska i fer utakmica. Ja znam poznavajući oba kluba i jednostavno neka pobijedi bolji.

Genk je tvornica novca i opasna, brza momčad

Strupar je analizirao belgijsku momčad, koju je Dinamo u skupini Europske lige pobijedio u gostima 3-0 i kod kuće remizirao 1-1, i istaknuo kako njeno trenutačno osmo mjesto u prvenstvu ne smije zavarati.

‌- Šanse su 50-50. Situacija na tablici ne sugerira kakvi su oni. Ustvari, oni su izrazito brza i motorička ekipa - upozorava Strupar.

Otkrio je i fascinantan poslovni model Genka, koji nije privatiziran i godišnje mora samostalno namaknuti ogromna sredstva.

‌- Genk je jedini klub u Belgiji koji sam mora namaknuti sredstva. Nije privatiziran tako da oni moraju 340 milijuna namaknuti kroz transfere, fan shop i kroz karte. I oni tako rade i posluju.

Upravo zbog toga, Genk je poznat po prodaji igrača, a nedavno su ponovno ostvarili goleme izlazne transfere. Prodali su svoju najbolju špicu, Korejca Oha Hyeon-gyua u Bešiktaš za 15 milijuna eura, a na početku sezone i Tolua Arokodarea u Wolverhampton za čak 27 milijuna eura. No tvornica talenata ne staje.

Obilazak Genkovog stadiona s Brankom Struparom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

‌- Ima tog mladog Grka, kreativaca koji je rođen u Belgiji (Konstantinos Karetsas, op.a.). Tek ima 18 godina i to je dečko na kojem računaju zaraditi 30-40 milijuna eura minimalno. Veliki je talent belgijskog nogometa, a igra baš u Genku. On je najveća opasnost, nisko težište, mali dribler, trkač, ima viziju.

Genkova omladinska škola, iz koje su potekli velikani poput Kevina De Bruynea i Thibauta Courtoisa, priča je za sebe.

‌- Uvjeti su nenormalni, to su svemirski brodovi. To ima devet, deset terena, bazene za oporavak. Kad moji prijatelji treneri iz Hrvatske dođu tamo, ostanu bez teksta.

Put od Španskog do Zlatne kopačke

Struparova karijera jedna je od najneobičnijih u povijesti hrvatskog nogometa. U inozemstvo je otišao s 24 godine, što je za današnje pojmove jako kasno, i to izravno iz Španskog u belgijsku drugu ligu.

‌- Da mi je netko rekao da ću iz Španskog doći do engleske lige, smijao bih mu se slatko. Ma daj, nisam ja igrač za to. Ali na neki način sam došao do njih - prisjeća se Strupar, čiji je put s Genkom bio poput filmske priče.

Uveo je klub iz druge u prvu ligu, osvojio prvi kup u povijesti, a zatim i prvi naslov prvaka, što je bila senzacija ravna onoj kada je Leicester osvojio Premier ligu.

‌- Šansa da Genk bude prvak Belgije bila je kao ona za Leicester 2016. Zato ta ljubav traje, dogodilo se nešto nemoguće.

Godina 1999. bila je njegova zlatna godina.

‌- U siječnju sam osvojio Zlatnu kopačku kao prvi Hrvat ikad. Onda mi se rodila moja kći Dora 3. svibnja. Bili smo prvaci i debitirao sam za belgijsku reprezentaciju. Sve se dogodilo te godine, velika, velika godina.

Gojanec: Humanitarna utakmica, veterani 7. gardijske brigade Puma - veterani GNK Dinamo, 1:2 | Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Dva gola Hajduku kao ostvarenje sna

Ipak, nakon svih uspjeha u Belgiji, nastupa za reprezentaciju na Euru 2000. i igranja u Engleskoj, krunu karijere doživio je u svom gradu, u dresu voljenog kluba. U Dinamo je stigao s 33 godine i odigrao jednu polusezonu, ali ona je bila dovoljna da ispuni dječački san.

‌- Svi više pamte ta dva gola Hajduku nego moj Manchester, Nizozemsku, spektakle... Ali to je tako.

Vrhunac se dogodio 1. svibnja 2004. godine, kada je u derbiju s dva gola srušio Hajduk. Emocije koje je doživio dan kasnije u svom kvartu, Prečkom, pamti i danas.

‌- Dan poslije, hodam po kvartu sa svoje dvije male curice, a ljudi su se dizali iz kafića i pljeskali. Ja sam se sramežljivo zahvaljivao. To nikad nisam doživio, ni u Belgiji, ni u Engleskoj. To što sam doživio tad, nikad neću zaboraviti. U svom gradu sam završio karijeru i to mi je bila velika čast i ponos.