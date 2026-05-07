Stvara li se nova supermomčad?

Paris Saint-Germain prošao je u finale Lige prvaka i branit će europsku titulu 30. svibnja protiv Arsenala. Nakon prošlogodišnjeg trijumfa malo se tko u Parizu nadao ponavljanju europskog trijumfa, ali samo su jednu utakmicu udaljeni od toga.

Otkako su bogati arapski vlasnici ušli u klub 2011., PSG je počeo ulagati velike novce u zvijezde i davati im bogate ugovore. Dovodili su igrače poput Ibrahimovića, Cavanija, Neymara, Messija, iz Monaca ugrabili i Mbappea, ali europski uspjeh nije stizao. Ključan trenutak dogodio se u ljeto 2023. kada je momčad preuzeo Luis Enrique.

Već u prvoj sezoni PSG je ostao nadomak finala elitnog klupskog natjecanja. Tog proljeća 2024. izbacila ga je Borussia Dortmund, iako su Parižani u dvije utakmice imali "više od igre" i promašili brdo šansi. Nakon te sezone otišao je Mbappe u Real Madrid, a Enrique je jasno poručio:

- Radije ću imati četiri igrača koji će zabiti po 10 golova u sezoni, nego jednog koji će zabiti 40 - poručio je španjolski trener dok je Francuz odlazio u Real.

Pariški "dream team" je u napadu od 2021. do 2023. imao Messija, Neymara i Mbappea, ali sinergijski učinak jednostavno nije bio na razini. Odlaskom posljednjeg (Mbappea) Parižani možda nemaju izraženog najboljeg igrača momčadi, ali na krilima imaju klasne igrače u vidu Dembelea, Kvaratškelie i Douea.

Međutim, pomalo bi plastično bilo za reći da je odlazak Mbappea najveći razlog za europske uspjehe PSG-a. Momčad je to s najboljim bekovskim parom na svijetu (Mendes-Hakimi), ponajboljim veznim redom (Vitinha, Neves, Ruiz) i atomskim napadom. Kada u tu priču dodamo i dokazanog stručnjaka u vidu Enriquea, dobijemo dva finala i polufinale Lige prvaka u tri godine.

Kakva je perspektiva?

Iako rezultatski klubu "cvjetaju ruže", Enriqueu ugovor istječe u ljeto 2027., a odluku o budućnosti još nije donio. Nema sumnje kako bi njegov odlazak značajno oslabio momčad, ali u igračkom kadru Pariz ne mora strahovati. Nositelji igre su u najboljim igračkim godinama (Vitinha 26, Dembele 28, Hakimi 27, Ruiz 30, Kvaratškelia 25) i nema razloga da se Parižani iz godine u godinu ne bore za trofej europskog prvaka.

Jedina momčad koja je obranila titulu u Ligi prvaka jest Real Madrid, koji je od 2016. do 2018. nanizao čak tri naslova europskog prvaka, ali PSG sada ima priliku ponoviti uspjeh "kraljeva". Kada govorimo o najboljim momčadima po erama, pričamo o Ronaldovom Realu, Milanu iz 2000.-ih (pa i 1990.-ih), Beckenbauerovom Bayernu, Messijevoj Barceloni... Ovaj PSG na putu je da se uključi u tu priču.