Obavijesti

Sport

Komentari 8
PSG ŽELI OBRANU KRUNE

Stvara li se nova supermomčad?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Stvara li se nova supermomčad?
4
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Otkako je Luis Enrique u ljeto 2023. preuzeo PSG, igrao je polufinale Lige prvaka i dva finala. Stvorio je fantastičnu momčad kojoj je perspektiva vrlo pozitivna

Admiral

Paris Saint-Germain prošao je u finale Lige prvaka i branit će europsku titulu 30. svibnja protiv Arsenala. Nakon prošlogodišnjeg trijumfa malo se tko u Parizu nadao ponavljanju europskog trijumfa, ali samo su jednu utakmicu udaljeni od toga. 

Otkako su bogati arapski vlasnici ušli u klub 2011., PSG je počeo ulagati velike novce u zvijezde i davati im bogate ugovore. Dovodili su igrače poput Ibrahimovića, Cavanija, Neymara, Messija, iz Monaca ugrabili i Mbappea, ali europski uspjeh nije stizao. Ključan trenutak dogodio se u ljeto 2023. kada je momčad preuzeo Luis Enrique. 

NAKON ISPADANJA Njemački Bild: Bayernov san o trostrukoj kruni je uništen zbog sudačkog skandala protiv PSG-a
Njemački Bild: Bayernov san o trostrukoj kruni je uništen zbog sudačkog skandala protiv PSG-a

Već u prvoj sezoni PSG je ostao nadomak finala elitnog klupskog natjecanja. Tog proljeća 2024. izbacila ga je Borussia Dortmund, iako su Parižani u dvije utakmice imali "više od igre" i promašili brdo šansi. Nakon te sezone otišao je Mbappe u Real Madrid, a Enrique je jasno poručio:

- Radije ću imati četiri igrača koji će zabiti po 10 golova u sezoni, nego jednog koji će zabiti 40 - poručio je španjolski trener dok je Francuz odlazio u Real. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Pariški "dream team" je u napadu od 2021. do 2023. imao Messija, Neymara i Mbappea, ali sinergijski učinak jednostavno nije bio na razini. Odlaskom posljednjeg (Mbappea) Parižani možda nemaju izraženog najboljeg igrača momčadi, ali na krilima imaju klasne igrače u vidu Dembelea, Kvaratškelie i Douea. 

Međutim, pomalo bi plastično bilo za reći da je odlazak Mbappea najveći razlog za europske uspjehe PSG-a. Momčad je to s najboljim bekovskim parom na svijetu (Mendes-Hakimi), ponajboljim veznim redom (Vitinha, Neves, Ruiz) i atomskim napadom. Kada u tu priču dodamo i dokazanog stručnjaka u vidu Enriquea, dobijemo dva finala i polufinale Lige prvaka u tri godine. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Kakva je perspektiva?

Iako rezultatski klubu "cvjetaju ruže", Enriqueu ugovor istječe u ljeto 2027., a odluku o budućnosti još nije donio. Nema sumnje kako bi njegov odlazak značajno oslabio momčad, ali u igračkom kadru Pariz ne mora strahovati. Nositelji igre su u najboljim igračkim godinama (Vitinha 26, Dembele 28, Hakimi 27, Ruiz 30, Kvaratškelia 25) i nema razloga da se Parižani iz godine u godinu ne bore za trofej europskog prvaka. 

UEFA Champions League - Semi Final - Second Leg - Bayern Munich v Paris St Germain
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Jedina momčad koja je obranila titulu u Ligi prvaka jest Real Madrid, koji je od 2016. do 2018. nanizao čak tri naslova europskog prvaka, ali PSG sada ima priliku ponoviti uspjeh "kraljeva". Kada govorimo o najboljim momčadima po erama, pričamo o Ronaldovom Realu, Milanu iz 2000.-ih (pa i 1990.-ih), Beckenbauerovom Bayernu, Messijevoj Barceloni... Ovaj PSG na putu je da se uključi u tu priču.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Neymara je 'smirila' bujna Bruna. Svašta mu je oprostila...

Neymar ljubi Brunu Biancardi, s kojom je u listopadu 2023. dočekao kćer Mavie. Ona je poznata brazilska influencerica, a bavi se i modelingom. Prema pisanju brazilskih medija nogometaš ju je prevario 92 puta, a u srpnju mu je rodila drugu kćer. Danas zajedno slave njegov 34. rođendan
Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Najseksi odbojkašica na svijetu raspametila fanove zamamnim fotkama. 'Ne brinite, prave su'

Kayla Simmons (30) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara
FOTO: SRAMOTNA PROVOKACIJA

Junak Arsenala često je branio suprugu od gnjusnih komentara

Declan Rice i supruga Lauren Fryer skupa su od 17. godine, imaju sina Judea, a njihova veza slovi za jednu od najstabilnijih u svijetu nogometa. Međutim, engleski reprezentativac često ju je javno morao braniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026