Njemački Bild: Bayernov san o trostrukoj kruni je uništen zbog sudačkog skandala protiv PSG-a

Nakon spektakularne prve utakmice PSG-a i Bayern Munchena u Parizu koja je završila 5-4 za francusku momčad, uzvrat u Münchenu donio je remi 1-1, što je bilo dovoljno francuskom prvaku za plasman u finale. Njemačka javnost i mediji ne mogu se pomiriti s ispadanjem, a glavnog krivca pronašli su u portugalskom sucu Joãu Pinheiru.

Dan nakon utakmice, naslovnice njemačkih sportskih portala i novina preplavljene su optužbama o "sudačkom skandalu" i "drami s igranjem rukom", tvrdeći da je Bayern drastično oštećen u ključnim trenucima susreta.

Sudačke odluke u centru pozornosti

Najveći bijes bavarskih navijača i njemačkih medija izazvale su tri sporne odluke suca Pinheira u prvom poluvremenu. Prva se dogodila u 23. minuti kada je sudac preuranjeno svirao zaleđe Harryju Kaneu u situaciji koja je obećavala, iako se na snimci činilo da Nuno Mendes nije bio u liniji s napadačem.

Foto: Angelika Warmuth

Samo pet minuta kasnije, uslijedio je prvi veliki incident. Nuno Mendes, koji je već imao žuti karton, zaustavio je loptu ispruženom rukom. Cijeli stadion i klupa Bayerna tražili su drugi žuti karton, no Pinheiro je, na iznenađenje svih, dosudio prekršaj za PSG zbog navodnog igranja rukom Konrada Laimera, iako je Austrijanac loptu dirao trbuhom i bedrom.

Vrhunac kontroverzi dogodio se u 36. minuti. Nakon pokušaja čišćenja Vitinhe, lopta je u kaznenom prostoru pogodila u ruku njegovog suigrača Joãa Nevesa, čija je ruka bila u neprirodnom položaju. Unatoč burnim prosvjedima igrača Bayerna, sudac Pinheiro i VAR soba ostali su nijemi. Njemački portal Merkur.de ovu situaciju opisali kao ključnu, a bivši sudac Manuel Gräfe izjavio je za Bild kako se radi o očitom penalu koji se uvijek mora suditi.

Foto: Kai Pfaffenbach

Dok su se njemački mediji, poput Bilda koji je vrištao s naslovom "Sudački skandal! Bayernov san o trostrukoj kruni uništen!", fokusirali na nepravdu, ostatak Europe imao je drugačiji pogled. Francuski L'Équipe piše kako se "povijest francuskog nogometa često piše u Münchenu" te da je PSG zasluženo prošao dalje. Le Figaro je slavio "herojsku" i požrtvovnu obranu Parižana.

*uz korištenje AI-ja