Suci će na utakmici Japana i Tunisa nositi posebne dresove. Evo koji je razlog te odluke...

Počelo je drugo kolo Svjetskog prvenstva, a susret između Japana i Tunisa koje je na rasporedu u nedjelju 21. lipnja ući će u povijest Mundijala. Bit će to povijesna 1000. utakmica na svim Svjetskim prvenstvima, a tom prigodom suci će nositi posebne dresove.

Prvo Svjetsko prvenstvo održano je 1930. godine u Urugvaju, a otvoreno je utakmicom Francuske i Meksika 13. srpnja iste godine. Skoro 100 godina kasnije, bit će odigrana 1000. utakmica. Dvoboj počinje u 6 ujutro po hrvatskom vremenu.

Čast da bude glavni sudac pripala je Rumunju Istvanu Kovacsu, 41-godišnjaku koji već ima iskustva suđenja velikih utakmica. Rumunj je sudio i finale Lige prvaka 2024./25. između PSG-a i Intera. Kovács i ostatak sudačke ekipe nosit će posebne dresove s Adidasovim logotipom i trima crtama u zlatnoj boji, kao i zlatnu oznaku s natpisom „1000. utakmica“.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Za ovu smo utakmicu odabrali suca koji joj u potpunosti odgovara. Slučajno se poklopilo da je upravo on imenovan i za ovu povijesnu, 1000. utakmicu. Za njega će to biti još posebniji i uistinu vrhunski trenutak u karijeri - izjavio je predsjednik Fifine sudačke komisije Pierluigi Collina.

Podsjetimo, Japan i Tunis se nalaze u grupi F zajedno s Švedskom i Nizozemskom. Japan je u prvom kolu remizirao protiv Nizozemske (2-2) dok je Tunis doživio visok poraz od Šveđana (5-1). .