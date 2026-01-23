Naime, došlo je do greške u priznavanju gola u zadnjim sekundama, ali to nije utjecalo na ishod utakmice. Situacija bi se mogla zakomplicirati ako u nastavku turnira tri reprezentacije imaju isti broj bodova
Suci priznali gol u dramatičnoj završnici na EP-u. O svemu se oglasio EHF, evo zbog čega...
Drugi krug rukometnog Eura otvoren je sinoć utakmicom između Njemačke i Portugala. Iako je pobjeda otišla na stranu Nijemaca koji su slavili 32-30, bilo je dramatično u posljednjim sekundama utakmice. Naime, došlo je do greške u priznavanju gola u zadnjim sekundama, ali to nije utjecalo na ishod utakmice. Međutim, situacija bi se mogla zakomplicirati ako u nastavku turnira na kraju drugog kruga tri ili više reprezentacija budu imale isti broj bodova.
Kako što smo spomenuli, Njemačka je pobijedila 32-30, ali posljednji gol nije im smio biti priznat, a rezultat na semaforu trebao je biti 31-30.
Njemačka je vodila 31:30, izvodili su loptu s centra i dvojica njihovih igrača već su krenula u napad, što je suprotno pravilima. Suci nisu reagirali i Nijemci su zabili gol sa zvukom sirene za konačnih + 2.
- Nadam se da nam to neće doći na naplatu u konačnom računu skupine - izjavio je nakon utakmice portugalski izbornik Paulo Jorge Pereira.
O bizarnoj situaciji oglasila se i Europska rukometna federacija (EHF) i stala na stranu Portugalaca.
"U minuti 59:55 njemački igrač broj 54 izveo je početno bacanje nakon gola portugalske momčadi. Dva njemačka igrača (broj 5 i broj 23) prešla su središnju liniju prije sučeva zvižduka, a igrač broj 23 potom je primio loptu i postigao pogodak. Iako bi ponavljanje početnog bacanja bio ispravan postupak, to ne bi promijenilo momčad u posjedu lopte.
U skladu s IHF-ovim pravilnikom o snimkama videozapisa, ova situacija nije bila predmet preispitivanja jer ne spada pod odredbe situacije broj 9 pravilnika VR (Situacije koje mijenjaju igru), koje uključuju odluke o sedmercima, kazne ili odluke koje mogu dovesti do promjene posjeda lopte" - poručili su iz EHF-a.
