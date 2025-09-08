Sučić dobio čestitku i od kluba, stavili mu sliku u 'bilom' dresu

Nakon HNS-a, rođendan je hrvatskom reprezentativcu Luki Sučiću čestitao i njegov klub, Real Sociedad. Napisali su mu čestitku na hrvatskom, a uz to su objavili dvije slike, jednu kad je bio dijete i jednu u dresu Sociedada. Baš je ta slika iz djetinjstva jako zanimljiva jer na njoj Sučić nosi dres Hajduka.

"Sretan rođendan, Luka", napisao je klub iz San Sebastiana uz dva emotikona torte, a iznad dvije spomenute slike.

Poznato je da Luka Sučić navija za Hajduk, a jednom prilikom je i rekao kako mu je san zaigrati na Poljudu.

- To je klub za kojeg navijam. Samo Hajduk. Nadam se da ću jednoga dana istrčati na taj Poljud u dresu Hajduka. To je san za koji živim - rekao je jednom prilikom Sučić, a ljubav prema splitskom klubu prenio mu je otac.

Luka Sučić je u Real Sociedad stigao prošle godine iz Red Bull Salzburga za 10 milijuna eura. Prošle je sezone za klub iz San Sebastiana odigrao 42 utakmice, zabio tri gola i dva puta asistirao. Njegom prekrasan gol Atletico Madridu proglašen je za najljepši gol u prošloj sezoni španjolske lige. Ove sezone očekuje se njegov iskorak na terenu, a u klubu mu se pridružio i Duje Ćaleta-Car.