Real Sociedad objavio je čestitku Luki Sučiću za rođendan te su stavili sliku malog Luke u dresu Hajduka. Sučić je u više navrata rekao kako je navijač "bilih" te da bi jednom htio i zaigrati u Hajdukovo dresu
Sučić dobio čestitku i od kluba, stavili mu sliku u 'bilom' dresu
Nakon HNS-a, rođendan je hrvatskom reprezentativcu Luki Sučiću čestitao i njegov klub, Real Sociedad. Napisali su mu čestitku na hrvatskom, a uz to su objavili dvije slike, jednu kad je bio dijete i jednu u dresu Sociedada. Baš je ta slika iz djetinjstva jako zanimljiva jer na njoj Sučić nosi dres Hajduka.
"Sretan rođendan, Luka", napisao je klub iz San Sebastiana uz dva emotikona torte, a iznad dvije spomenute slike.
Poznato je da Luka Sučić navija za Hajduk, a jednom prilikom je i rekao kako mu je san zaigrati na Poljudu.
- To je klub za kojeg navijam. Samo Hajduk. Nadam se da ću jednoga dana istrčati na taj Poljud u dresu Hajduka. To je san za koji živim - rekao je jednom prilikom Sučić, a ljubav prema splitskom klubu prenio mu je otac.
Luka Sučić je u Real Sociedad stigao prošle godine iz Red Bull Salzburga za 10 milijuna eura. Prošle je sezone za klub iz San Sebastiana odigrao 42 utakmice, zabio tri gola i dva puta asistirao. Njegom prekrasan gol Atletico Madridu proglašen je za najljepši gol u prošloj sezoni španjolske lige. Ove sezone očekuje se njegov iskorak na terenu, a u klubu mu se pridružio i Duje Ćaleta-Car.
