TALIJANSKA SERIE A

Sučić igrao u pobjedi Intera, Baturina i Smolčić nastupili u remiju Coma, Pašalić nije ušao

Piše HINA,
Foto: Daniele Mascolo

Nogometaši Coma i Atalante odigrali su bez pogodaka u utakmici gdje se dogodilo mnogo toga, a gosti iz Bergama su se junački branili tijekom cijelog susreta

Nogometaši Intera, vodeći na ljestvici talijanske Serie A, ostvarili su novu pobjedu, slavili su u susretu 22. kola kod Cremonesea s 2-0.

Pitanje pobjednika Inter je riješio u prvom poluvremenu kada je postigao oba pogotka. Domaćina je načeo Lautaro Martinez u 16. minuti, dok je u 31. poljski igrač Zielinski povećao na 2-0. Potom je Inter samo održavao prednost i lako priveo ogled kraju. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić bio je u udarnom sastavu milanske momčadi, a zamijenjen je u 82. minuti.

Inter je dodatno pobjegao pratnji te sada ima osam bodova više od Milana, ali gradski rival ima utakmicu manje.

Nogometaši Coma i Atalante odigrali su bez pogodaka u utakmici gdje se dogodilo mnogo toga, a gosti iz Bergama su se junački branili tijekom cijelog susreta. Već u osmoj minuti Atalanta je ostala s igračem manje nakon isključenja Ahanora. Od tada pa sve do kraja utakmice Como je napadao i stvorio bezbroj dobrih prilika, ali nije postigao niti jedan pogodak.

Serie A - Como v Atalanta
Foto: Daniele Mascolo

Debelo u sudačkoj nadoknadi dosuđen je i jedanaesterac za Como, ali Nico Paz nije zabio za domaće slavlje. Kao i mnogo toga prije tako je i tada sjajno reagirao golman Atalante Carnesecchi koji je bio glavni Atalantin junak u ovom remiju.

Hrvatski nogometaši Ivan Smolčić i Martin Baturina su odigrali čitavu utakmicu za Como, s tim da je Baturina bio jedan od najboljih na terenu. Na drugoj strani Mario Pašalić je ostao na gostujućoj klupi za pričuve.

Ranije u nedjelju Torino je svladao Lecce 1-0 golom Adamsa u 29. minuti, a asistent je bio hrvatski nogometaš Nikola Vlašić.

Ovo će se kolo zaključiti u ponedjeljak. Tada će igrati Udinese - Roma i Bologna - Milan.

