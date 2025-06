Sučić je otkrio tko mu prevodi u Interu: 'Govori bezbroj jezika! Mislio sam da su igrači strojevi'

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić (20) u zimu je dogovorio transfer iz Dinama u Inter. Na Maksimiru je ostao još pola godine, a ovoga ljeta, prije Svjetskog klupskog prvenstva, pridružio se momčadi iz Milana. Veznjak je jedan od Hrvata koji trenutno igraju u SAD-u, a Inter je jedan od većih favorita za osvajanje, s obzirom na to da su sezonu okončali finalom Lige prvaka, gdje ih je PSG uvjerljivo pobijedio 5-0.

Sada je Sučić dao veliki intervju za talijansku Gazzettu dello Sport u kojem je objasnio kako se odlučio za Inter, a progovorio je i o usporedbama s Marcelom Brozovićem (32), posljednjim Hrvatom koji je igrao za talijanskog velikana.

- Ovdje se pazi na svaki detalj, ali jako me impresionirala i ljudskost svih ljudi u klubu. Svjesni su da dolazim iz potpuno drukčijeg okruženja i da mi treba vremena za prilagodbu. U početku sam bio malo nervozan i emotivan, pitao sam se kako će to izgledati iznutra. A kad sam stigao, vidio sam suigrače koji su koncentrirani, ali znaju se i opustiti, uživati u trenutku. Kad ih gledaš na televiziji, misliš da su ti igrači strojevi, ali atmosfera u svlačionici je jako pozitivna.

Kako je za transfer u Inter znao pola godine ranije, istaknuo je da se u Zagrebu već počeo pripremati i učiti jezik kako bi se što prije uklopio u momčad. Nakon objave transfera otkrio je da mu se javio kapetan Lautaro Martínez (27).

- Privatno sam počeo učiti talijanski i već skoro sve razumijem, iako vi Talijani znate biti jako brzi u govoru... Lautaro mi je poslao predivnu poruku čim sam potpisao i stavio se na raspolaganje kao pravi kapetan. I drugi su tu da pomognu. Hakan Calhanoglu je sjajan, a Henrih Mhitarjan mi je, kad zatreba, službeni prevoditelj, govori bezbroj jezika, samo mu još fali hrvatski.

'Htjeli su me i drugi talijanski klubovi'

Nakon debakla u finalu Lige prvaka, Simone Inzaghi napustio je klupu i otišao u Al Hilal. Na njegovo mjesto stigao je bivši proslavljeni rumunjski internacionalac Cristian Chivu.

- Vidi se koliko voli to što radi, sve je precizno i strukturirano. Ono što mi se posebno sviđa kod njega je iskrenost, govori ti sve direktno, bez okolišanja. Zasad mi nije dao nikakav specifičan zadatak osim da se povežem s momčadi i da... razumijem. Da shvatim kako želi da igramo, kako se trenira i gdje sam zapravo došao.

Inter nije bio jedini talijanski klub koji ga je želio dovesti.

- Neću reći koji su me klubovi htjeli, ali kad me moj agent nazvao i rekao 'Zove te i Inter', sve je bilo gotovo. Odgovorio sam: 'Želim ići samo tamo'. Ovaj klub je poseban i zbog svih Hrvata koji su ga nosili, razgovarao sam s Brozovićem, Perišićem i Kovačićem, svi su mi rekli isto: 'Idi u Milano bez razmišljanja'. Poslušao sam njihov savjet.

'Bilo bi posebno igrati derbi protiv Modrića'

Italija je uvijek bila privlačno odredište za hrvatske igrače. Ondje već godinama igra Mario Pašalić (30), u Torinu nastupa Nikola Vlašić (27), za Bolognu igraju Nikola Moro (26) i Martin Erlić (27), dok je član Fiorentine Marin Pongračić (27). Uskoro bi im se mogao pridružiti i najveći hrvatski igrač u povijesti Luka Modrić (39), koji bi nakon Svjetskog klupskog prvenstva trebao potpisati za Interova gradskog rivala Milan.

- Bilo bi posebno igrati derbi protiv Luke ako potpiše za Milan. Zajedno smo igrali samo u reprezentaciji i za sve nas on je najveći. Svi žele biti kao Luka. Ne mogu ni zamisliti kako je igrati protiv njega, ali milanski derbi je jedinstven, kao i San Siro. Kad sam prvi put ušao na stadion, protiv Fiorentine, rekao sam samo: 'Vau'. To nije stadion, to je hram nogometa.

U Interu su prije njega igrala dva hrvatska veznjaka iz srebrne generacije "vatrenih", Kovačić i Brozović, ali s njima se ne želi uspoređivati.

- Ne volim pričati o sebi niti se uspoređivati s drugima jer ljudi odmah pomisle: 'Ovaj se pravi važan'. Nisam takav. Kad kažu da sam novi Brozo, odgovaram da želim biti samo ja. Najbolja verzija sebe - zaključio je Sučić.