TROFEJ U PRVOJ SEZONI

Sučić je prvak Italije: 'Tajna? Mi smo obitelj i ne odustajemo...'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

I kada je teško, držimo se zajedno i upravo nas je to dovelo do ovog Nacilja. Svi koji smo igrali ove sezone napravili smo vrhunski posao, rekao je hrvatski veznjak nakon pobjede nad Parmom

Inter je pobjedom nad Parmom 2-0 (Thuram,  Mkhitaryan) osigurao 21. titulu naslova prvaka. Meazza je eksplodirala nakon zadnjeg sučeva zvižduka i krenulo je velebno slavlje. Prvak s crno-plavima postao je i Petar Sučić koji je u Inter stigao na ljeto iz Dinama. Vrhunski igra u zadnjih nekoliko utakmica i postao je važan kotačić u momčadi prvaka. Za Inter TV dao je svoje dojmove.

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

- Bila je to posebna noć. Htjeli smo slaviti s navijačima i doći do pobjede, a meni je sve to bilo još emotivnije. Ovo ću pamtiti do kraja života, jako sam sretan, a pogotovo jer mi je ovo prva sezona u Interu. Nadam se da će biti velika fešta kada službeno dobijemo trofej u ruke - rekao je Sučić.

Otkrio je i tajnu uspjeha Intera.

- Naša tajna? Funkcioniramo kao obitelj i nikada ne odustajemo. I kada je teško, držimo se zajedno i upravo nas je to dovelo do ovog Nacilja. Svi koji smo igrali ove sezone napravili smo vrhunski posao. Mi novi igrači i dečki koji su bili već tu, svi smo zajedno došli do ovog velikog uspjeha - rekao je hrvatski veznjak.

Nakon potvrde naslova, Inter čeka i borba za trofej Kupa. U finalu će igrati protiv Lazija (13. svibanj) nakon što je Sučić u kombinaciji s Calhanogluom donio nevjerojatan preokret u polufinalu protiv Coma. Podsjetimo, bivši igrač Dinama je prvo dva puta asistirao Turčinu, a zatim i majstorski zabio za 3-2 i čudesan povratak.

