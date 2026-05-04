Sučić je prvak Italije: 'Tajna? Mi smo obitelj i ne odustajemo...'

Inter je pobjedom nad Parmom 2-0 (Thuram, Mkhitaryan) osigurao 21. titulu naslova prvaka. Meazza je eksplodirala nakon zadnjeg sučeva zvižduka i krenulo je velebno slavlje. Prvak s crno-plavima postao je i Petar Sučić koji je u Inter stigao na ljeto iz Dinama. Vrhunski igra u zadnjih nekoliko utakmica i postao je važan kotačić u momčadi prvaka. Za Inter TV dao je svoje dojmove.

- Bila je to posebna noć. Htjeli smo slaviti s navijačima i doći do pobjede, a meni je sve to bilo još emotivnije. Ovo ću pamtiti do kraja života, jako sam sretan, a pogotovo jer mi je ovo prva sezona u Interu. Nadam se da će biti velika fešta kada službeno dobijemo trofej u ruke - rekao je Sučić.

Otkrio je i tajnu uspjeha Intera.

- Naša tajna? Funkcioniramo kao obitelj i nikada ne odustajemo. I kada je teško, držimo se zajedno i upravo nas je to dovelo do ovog Nacilja. Svi koji smo igrali ove sezone napravili smo vrhunski posao. Mi novi igrači i dečki koji su bili već tu, svi smo zajedno došli do ovog velikog uspjeha - rekao je hrvatski veznjak.

Nakon potvrde naslova, Inter čeka i borba za trofej Kupa. U finalu će igrati protiv Lazija (13. svibanj) nakon što je Sučić u kombinaciji s Calhanogluom donio nevjerojatan preokret u polufinalu protiv Coma. Podsjetimo, bivši igrač Dinama je prvo dva puta asistirao Turčinu, a zatim i majstorski zabio za 3-2 i čudesan povratak.