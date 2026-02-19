Obavijesti

BODO BOLJI OD INTERA

Sučić nakon debakla: 'Teško je, ali vjerujemo u prolaz dalje...'

Teško je sada pričati o tome, moramo analizirati utakmicu i vidjeti gdje smo pogriješili, ispraviti to i biti bolji u sljedećoj utakmici, rekao je Petar Sučić nakon što je Inter izgubio od Bodo/Glimta

Inter je ostao 'zaleđen' na sjeveru Europe te je odbio tri komada od sjajnog Bodo/Glimta. Nikako talijanska momčad nije uspjela pronaći ritam, a obrana je puštala na sve strane. Poznato je da je teren u norveškom Bodu 'ledeni pakao' za sve klubove, ali je ipak senzacija što je prošlogodišnji viceprvak pao s 3-1. Petar Sučić bio je u prvih 11 Intera, ali nije odigrao bajno. Nakon susreta dao je nekoliko izjava.

- Teška utakmica protiv dobrog protivnika, pogotovo kada igraju doma. Bila je ovo loša večer za nas, no moramo sad ostati mirni i vjerovati da možemo doći do pobjede u uzvratu te proći u sljedeću fazu natjecanja. Teško je sada pričati o tome, moramo analizirati utakmicu i vidjeti gdje smo pogriješili, ispraviti to i biti bolji u sljedećoj utakmici - rekao je Sučić, a na njega se dovezao trener Intera, Cristian Chivu:

- Pokušali smo se što bolji prilagoditi uvjetima, ali nažalost, izgubili smo. No, mislim da je način na koji smo igrali te se ponašali na terenu pravi put prema pobjedi.

Inter je i dalje favorit za prolazak u osminu finala Lige prvaka, pogotovo jer se uzvrat igra na Giuseppe Meazzi. Ipak, ovo im je bilo veliko upozorenje te sigurno neće olako ući u susret. Utakmica se igra u utorak, 24. veljače, u 21 sat.

