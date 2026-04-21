Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA PREDSTAVA

Sučić nakon utakmice života: U Interu moram biti spreman pomoći svaku sekundu...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Nogometaši Intera izborili su finale talijanskog Kupa pobjedom protiv Coma rezultatom 3-2, nakon što je prvi susret završio 0-0. Gosti su poveli 2-0. U vodstvo ih je doveo Martin Baturina lijepim golom u 32. minuti, dok je početkom nastavka prednost povećao Lucas Da Cunha. Ipak, Inter je u završnici susreta režirao veliki preokret.

Ključnu ulogu imao je Petar Sučić, koji je nakon ulaska u 60. minuti sudjelovao u sva tri gola, upisao je dvije asistencije i postigao pobjednički pogodak. Dva gola zabio je Hakan Çalhanoğlu, oba na dodavanja Sučića, prije nego što je upravo hrvatski veznjak zabio za konačnih 3-2 nakon asistencije turskog reprezentativca. Nakon utkamice je podijelio dojmove.

- Nije lako kada zaostajete za dva gola, ali pokazali smo svoj mentalitet. Dobra smo momčad i sretni smo što smo u finalu - rekao je Sučić.

Što vam je Christian Chivu rekao na poluvremenu?

- Ono što se dogodi u svlačionici treba tamo i ostati. Imamo veliku kvalitetu, trebali smo igrati brže i agresivnije.

Kako gledate na činjenicu da ste ušli s klupe?

- Ne znam što bih rekao. Igram za Inter i moram biti spreman pomoći momčadi u svakom trenutku. Sretan sam što smo stigli do finala.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026