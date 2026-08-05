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Sučić napustio pripreme Intera, razlog je nagovijestio na SP-u!

Piše 24sata,
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Sučić napustio pripreme Intera, razlog je nagovijestio na SP-u!
Foto: Instagram
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Petar Sučić napustio je Interove pripreme u Australiji zbog prinove u obitelji! Nakon vjenčanja s Mateom Rak stiže beba, a Chivu ga već vidi kao ključnog čovjeka

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Petar Sučić napustio je pripreme Intera u Australiji, javlja Gazzetta, a razlog je onaj, vjerojatno, najbolji na svijetu. Na Svjetskom prvenstvu gol je proslavio s loptom ispod majice i svima nagovijestio da čeka dijete, a ovaj odlazak potvrđuje da će uskoro stići prinova u obitelj Sučić!

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SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski veznjak je sredinom siječnja je na obali jezera Como u privatnoj ceremoniji izgovorio sudbonosno "da" djevojci Matei Rak (22). Sučić je otišao na klupske obaveze, ali sad će ih prekinuti i dočekati sina ili kćer. On i Matea upoznali su se u Zagrebu dok je igrao za Dinamo. 

Za Sučića se raspitivalo nekoliko klubova, ali Inter je stopirao sve jer ga Christian Chivu vidi kao važnu kariku sljedeće sezone. Iako je ranije napustio pripreme, bit će jedan od nositelja igre aktualnog prvaka Italije, a sada će imati još jedan motiv više.

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