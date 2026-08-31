Sučić odlazi iz Intera? Cijena je paprena, ali Englezi su ozbiljni

Petar Sučić (22) mogao bi ovog ljeta biti jedan od zanimljivijih hrvatskih igrača na europskom tržištu. Hrvatski veznjak Intera privukao je pažnju nekoliko klubova, a prema tvrdnjama turskog insajdera Ekrema Konura, upravo bi Premier liga mogla biti njegova sljedeća destinacija.

Najviše je zasad odjeknuo interes Newcastlea. Klub sa St James' Parka navodno je već kontaktirao Inter kako bi provjerio situaciju oko 22-godišnjeg Sučića, odnosno raspitao se o njegovoj dostupnosti i cijeni. Prema istom izvoru, predstavnici Newcastlea stupili su u kontakt i s igračevim zastupnicima te im predstavili projekt koji pripremaju.

🚨#EXCL Newcastle United have opened talks for Inter's 22yo Croatian midfielder Petar Sučić!



With Joe Willock set to join Beşiktaş, NUFC prepare a formal bid.



Inter demand €65-70M as Man City, Man Utd, and BVB monitor!@ekremkonur @football360au

⏬https://t.co/cVk9sImuDJ pic.twitter.com/AbGrj710l7 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 31, 2026

Sučić je u Interu privukao pažnju svojim igrama, posebno taktičkom disciplinom, sigurnošću u distribuciji lopte i sposobnošću da pod pritiskom donosi kvalitetna rješenja. Upravo su ga te karakteristike, smatra Konur, učinile zanimljivim nekoliko klubova iz najjačih europskih liga.

Newcastle pritom ima i dodatni razlog za pojačavanje veznog reda. Joe Willock, 27-godišnji engleski veznjak, blizu je odlaska u Bešiktaš, a njegovim bi odlaskom klub dobio i slobodno mjesto u momčadi i dodatni prostor u financijskom smislu. Sučić se stoga nameće kao jedno od potencijalnih rješenja, a osobni uvjeti ugovora, prema dostupnim informacijama, ne bi trebali biti prepreka. Sučić je navodno zanimljiv i velikanima iz Manchetsera, ali oni nisu ozbiljno zagrizli.

Inter, međutim, nema razloga spuštati cijenu. Talijanski velikan Sučića ugovorom veže sve do 2030. godine, što mu daje snažnu pregovaračku poziciju. Prema Konurovim informacijama, Inter bi razmatrao samo ponude u rasponu od 65 do 70 milijuna eura, uključujući bonuse, dok bi sve niže iznose odbio.

Sučić je bio jako važan kotačić Intera prošle sezone, a ove se očekuje novi iskorak pa nije izgledno da će ga prodati. Ipak, treba vidjeti hoće li sjesti koja "bomba" pred kraj roka.

