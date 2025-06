Sučić: 'Odrastao sam na farmi i muzao krave. Baka je platila da mogu ići u nogometnu školu'

Nekad Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Marcelo Brozović, a sada Petar Sučić. Milanski Inter jednostavno ne može bez hrvatskih nogometaša koji su ostavili ogroman trag u klubu, a nadaju se da će isti slučaj biti i s bivšim igračem Dinama koji je na kraju sezone stigao na Meazzu u transferu vrijednom 16,5 milijuna eura. Tek tri utakmice bile su dovoljne da oduševi navijače, suigrače i trenera Christiana Chivua koji je vrlo brzo shvatio da pravog dijamanta ima u rukama.

Pokretanje videa... 00:46 Sučićev gol za oproštaj od Dinama | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

A hrvatski reprezentativac dobiva sve veću pozornost u talijanskim medijima. Ovaj put dao je intervju za La Repubblicu, naravno da su ga upitali o prelasku Luke Modrića u Milan.

- Gledao sam njegov nogomet deset godina, bilo bi fantastično igrati protiv njega.

Split: Hajduk i Dinamo u utakmici 33. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sučić se rodio u Bugojnu pa se u tamošnjoj Iskri i zaljubio u nogomet. Vrlo brzo prešao je u Zrinjski pa je potom već 2022. godine potpisao za Dinamo. Ostao je na posudbi u Mostaru gdje ga je vodio Sergej Jakirović pa se vratio prije dvije godine u Dinamo gdje je napravio nevjerojatan uzlet i izrastao u fenomenalnog igrača. Prepoznao je to Inter, kao i brojni europski velikani, no on je htio samo na Meazzu.

- Odrastao sam na farmi, muzao sam krave, baka mi je platila nogometnu školu, a tata me tjerao da u igri koristim obje noge - kazao je Sučić o svom odrastanju.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

A Talijane je oduševio izjavom da želi ostaviti trag u nogometu.

- Nemam ničije postere. Studirao sam Modrića, Andresa Iniestu, Xavija i Sergija Busquetsa. Sviđao mi se stil igre Arsenala, ali ne želim nikoga imitirati. Želim biti zapamćen po tome tko sam.