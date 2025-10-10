Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica

Hrvatski reprezentativci rano su se jutros vratili u domovinu, a vremena za odmor bilo je jako malo. Već su poslijepodne odradili trening u Varaždinu, gdje u nedjelju dočekuju apsolutnog autsajdera Gibraltar u sklopu osmog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Remi protiv Češke približio nas je plasmanu, ali ostaje žal jer smo ispustili mogućnost da budemo nositelji u izvlačenju skupina. Da su zadovoljni bodom, nakon utakmice su potvrdili Marco Pašalić, Joško Gvardiol, Toni Fruk i Franjo Ivanović. Dan poslije mišljenje se nije promijenilo, a to je potvrdio i Petar Sučić.

- Tvrda i teška utakmica, znali smo da će igrati na duge lopte, s puno prekida i ubačaja. Ostavili smo ih bez ijedne prave prilike. Na kraju smo imali četiri-pet dobrih šansi. Htjeli smo pobijediti, ali sretni smo što nismo izgubili. Korak smo bliže Svjetskom prvenstvu.

Sučić je imao dobru priliku kada je u drugom poluvremenu snažno pucao s ruba kaznenog prostora, no domaći vratar Kovář refleksno je obranio taj udarac.

- Nikako da zabijem gol u zadnje vrijeme, ali dolazim u šanse. Gol će doći, nadam se, kada bude najpotrebnije.

Igrao je u paru s Lukom Modrićem, a taj se dvojac pokazao kao sjajan.

- Posebno je igrati uz Luku, gušt je igrati s njim, jedva čekam svaku sljedeću utakmicu. Zbog njega želim na terenu dati sve od sebe kako bih mu olakšao posao. Za sada smo dobar duo i želim nastaviti tako.

Italija je potpuno zaljubljena u Modrića, a Sučić je iz prve ruke otkrio kakva je atmosfera na "čizmi".

- Meni nije iznenađenje što ga hvale, kao ni nikome u Hrvatskoj. Njima u Italiji jest, ali brzo su upoznali njegove kvalitete. Važno je da ostane zdrav i u dobroj formi jer nam treba na Svjetskom prvenstvu.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Progovorio je i o dojmovima iz Intera.

- Fenomenalno je, oduševljen sam od prvog dana. Na meni je da radim i budem bolji. Ovo je velika stepenica, veliki klub. Za sada ide dobro, sezona je duga.

'Imali smo sjajni doček u Varaždinu'

Slijedi Gibraltar, koji je objektivno jedna od najslabijih reprezentacija na svijetu.

- Nikad nije lako, najvažnije je što prije zabiti gol. Dok god imaju pozitivan rezultat, mogu se braniti i držati skupa. Bit će teško, ali naš je cilj zabiti jedan-dva gola i privesti utakmicu kraju. Svi su motivirani, svi žele na Svjetsko prvenstvo, nije bitno tko je protivnik.

Na otvoreni trening “vatrenih” stiglo je mnoštvo navijača.

- Lijepo su nas dočekali u Varaždinu, stiglo je puno ljudi i to nas veseli. I ja sam bio dijete i da sam na njihovu mjestu, i ja bih jedva čekao doći. Baš sam komentirao sa suigračima: “Nije danas utakmica.”

Za kraj je otkrio kako im je cilj otvoriti Gibraltar brzim pogotkom.

- Ne bježimo od uloge favorita i tako ćemo se postaviti od prve minute. Idemo po pobjedu - zaključio je Sučić.