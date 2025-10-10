Obavijesti

Sport

Komentari 1
SJAJNA ATMOSFERA

Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Sučić: Posebno je igrati uz Luku, a u Varaždinu su nas dočekali kao da se danas igra utakmica
3
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Posebno je igrati uz Luku, gušt je igrati s njim, jedva čekam svaku sljedeću utakmicu. Zbog njega želim na terenu dati sve od sebe kako bih mu olakšao posao, istaknuo je Sučić

Hrvatski reprezentativci rano su se jutros vratili u domovinu, a vremena za odmor bilo je jako malo. Već su poslijepodne odradili trening u Varaždinu, gdje u nedjelju dočekuju apsolutnog autsajdera Gibraltar u sklopu osmog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Remi protiv Češke približio nas je plasmanu, ali ostaje žal jer smo ispustili mogućnost da budemo nositelji u izvlačenju skupina. Da su zadovoljni bodom, nakon utakmice su potvrdili Marco Pašalić, Joško Gvardiol, Toni Fruk i Franjo Ivanović. Dan poslije mišljenje se nije promijenilo, a to je potvrdio i Petar Sučić.

- Tvrda i teška utakmica, znali smo da će igrati na duge lopte, s puno prekida i ubačaja. Ostavili smo ih bez ijedne prave prilike. Na kraju smo imali četiri-pet dobrih šansi. Htjeli smo pobijediti, ali sretni smo što nismo izgubili. Korak smo bliže Svjetskom prvenstvu.

Sučić je imao dobru priliku kada je u drugom poluvremenu snažno pucao s ruba kaznenog prostora, no domaći vratar Kovář refleksno je obranio taj udarac.

UOČI GIBRALTARA FOTO Ovako Varaždin dočekuje 'vatrene'! Pogledajte fan zonu
FOTO Ovako Varaždin dočekuje 'vatrene'! Pogledajte fan zonu

- Nikako da zabijem gol u zadnje vrijeme, ali dolazim u šanse. Gol će doći, nadam se, kada bude najpotrebnije.

Igrao je u paru s Lukom Modrićem, a taj se dvojac pokazao kao sjajan.

- Posebno je igrati uz Luku, gušt je igrati s njim, jedva čekam svaku sljedeću utakmicu. Zbog njega želim na terenu dati sve od sebe kako bih mu olakšao posao. Za sada smo dobar duo i želim nastaviti tako.

Italija je potpuno zaljubljena u Modrića, a Sučić je iz prve ruke otkrio kakva je atmosfera na "čizmi".

- Meni nije iznenađenje što ga hvale, kao ni nikome u Hrvatskoj. Njima u Italiji jest, ali brzo su upoznali njegove kvalitete. Važno je da ostane zdrav i u dobroj formi jer nam treba na Svjetskom prvenstvu.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Progovorio je i o dojmovima iz Intera.

- Fenomenalno je, oduševljen sam od prvog dana. Na meni je da radim i budem bolji. Ovo je velika stepenica, veliki klub. Za sada ide dobro, sezona je duga.

PALA MU CIJENA Eksplodirala vrijednost Sučića, jedan bivši dinamovac u padu...
Eksplodirala vrijednost Sučića, jedan bivši dinamovac u padu...

'Imali smo sjajni doček u Varaždinu'

Slijedi Gibraltar, koji je objektivno jedna od najslabijih reprezentacija na svijetu.

- Nikad nije lako, najvažnije je što prije zabiti gol. Dok god imaju pozitivan rezultat, mogu se braniti i držati skupa. Bit će teško, ali naš je cilj zabiti jedan-dva gola i privesti utakmicu kraju. Svi su motivirani, svi žele na Svjetsko prvenstvo, nije bitno tko je protivnik.

Na otvoreni trening “vatrenih” stiglo je mnoštvo navijača.

- Lijepo su nas dočekali u Varaždinu, stiglo je puno ljudi i to nas veseli. I ja sam bio dijete i da sam na njihovu mjestu, i ja bih jedva čekao doći. Baš sam komentirao sa suigračima: “Nije danas utakmica.”

Za kraj je otkrio kako im je cilj otvoriti Gibraltar brzim pogotkom.

- Ne bježimo od uloge favorita i tako ćemo se postaviti od prve minute. Idemo po pobjedu - zaključio je Sučić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025