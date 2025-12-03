Obavijesti

TALIJANSKI KUP

Sučićev Inter protutnjao do četvrtfinala, Napoli prošao nakon deset serija penala

Piše HINA,
Sučićev Inter protutnjao do četvrtfinala, Napoli prošao nakon deset serija penala
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić počeo je utakmicu za Inter te je zamijenjen u 79. minuti

Lakoćom su nogometaši milanskog Intera izborili plasman u četvrtfinale Talijanskog kupa, na domaćem su terenu nadigrali Veneziju s 5-1.

Prvi je gostujuću mrežu naciljao Diouf koji je u 18. minuti pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije već je bilo 2-0 nakon gola Esposita. Potom su uslijedila dva pogotka Thurama koji je bio precizan u 34. i 51. minuti za 4-0.

Sagrado je u 66. minuti bio strijelac za 1-4 i počasni pogodak gostiju, dok je sve zaključeno golom Bonnyja u 75. za konačnih 5-1. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić počeo je utakmicu za Inter te je zamijenjen u 79. minuti.

CALCIO - Serie A - Pisa SC vs Inter - FC Internazionale
Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa

U četvrtfinalu Inter čeka pobjednika dvoboja Rome i Torina.

Nogometaši Napolija mnogo su se teže od očekivanog plasirali u četvrtfinale, na svom su stadionu pobijedili Cagliari s ukupnih 10-9 nakon izvođenja udaraca s bijele točke. Čak deset serija jedanaesteraca izvodili su igrači ova dva kluba kako bi se došlo do ukupnog pobjednika. Mogao je Napoli i ranije riješiti pitanje pobjednika, ali udarac u petoj seriji nije realizirao David Neres. Potom je golman Napolija Milinković-Savić obranio udarac Luvumbua, dok je Buongiorno pogodio za pobjedu Napolija.

Unutar 90 minuta Napoli je poveo golom Lucce u 28. minuti, a u 67. je izjednačio Esposito. Napoli će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika ogleda Fiorentine i Coma. Hrvatski nogometaš Marko Rog odgledao je utakmicu s Cagliarijeve klupe za pričuve.

Nogometaši Atalante lakoćom su se plasirali u četvrtfinale, na domaćem su terenu pobijedili Genou s 4-0. U 19. minuti Djimsiti je doveo Atalantu u vodstvo, a u 36. se dogodio ključni trenutak dvoboja jer je pocrvenio gostujući igrač Fini. Atalanta je potom suparnika dotukla u nastavku dvoboja s tri pogotka.

Na 2-0 je povećao De Roon u 54. minuti, dok je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio strijelac za 3-0 u 82. minuti. Sve je zaključeno kada je Ahanor u 91. postavio konačnih 4-0. Pašalić je odigrao cijelu utakmicu za Atalantu koja će u četvrtfinalu igrati protiv Juventusa.

U utorak je prvi četvrtfinalist postao Juventus, dok će u četvrtak još igrati Bologna - Parma i Lazio - Milan. Posljednja dva dvoboja osmine finala igrat će se iduće godine, Roma - Torino 13. siječnja, a Fiorentina - Como 17. siječnja.

