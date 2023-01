Sud odlučio: Zvijezda Cityja nije kriva za silovanje djevojaka

Nogometaš Manchester Cityja Benjamin Mendy (28) nije kriv za slučaj silovanja šestero djevojaka i jedan slučaj spolnog uznemiravanja, odlučio je sud u Chesteru u Velikoj Britaniji, javlja BBC.

Porota u kojoj je bilo sedam muškaraca i četiri žene nije mogla donijeti odluku oko navodnog slučaja silovanja 24-godišnjakinje i pokušaja silovanja 29-godišnjakinje nakon šest mjeseci suđenja.

Drugi optuženi u slučaju Louis Saha Matturie (41) oslobođen je optužbi za tri silovanja, a porota nije presudila o trima slučajevima silovanja i trima optužbama za spolno uznemiravanje protiv njega.

Dok je predsjednica porote čitala presudu, Mendy je prekrio lice objema rukama. Tužitelj Matthew Conway najavio je da će tražiti novo suđenje za točke po kojima porota nije mogla donijeti odluku.

- Nastavit ćemo po ovim točkama u dva odvojena suđenja i tražimo privremeno vođenje predmeta - rekao je Conway, a novo suđenje moglo bi početi u lipnju.

Mendy je svojevremeno bio jedan od najboljih bekova svijeta, Manchester City kupio ga je za 57,5 milijuna eura od Monaca 2017., a u kolovozu 2020., nakon što su optužbe isplivale u javnost, suspendiran je.

Foto: Phil Noble/REUTERS

- Znam da nisam Brad Pitt i da mi žene nisu dolazile zbog toga kako izgledam. Istina je da volim spavati s puno žena, ali nije točno da sam sve to radio bez njihova pristanka. Ako bi one htjele seks, sve je bilo u redu. Da je neka žena rekla "ne", ja bih to prihvatio - tvrdio je Mendy u svjedočenju.

Svjetskog viceprvaka s Francuskom optužili su da je silovao žene u tzv. sobama panike u izoliranoj vili u Cheshireu, okrugu u okolici Manchestera. Žrtve su tvrdile da im je oduzeo mobitele po dolasku pa nisu mogli nikoga zvati upomoć.

- Zamolio bih ljude da ne koriste mobitele samo ako je u društvu bio i neki drugi nogometaš zbog zaštite privatnosti - tvrdio je Mendy.

On je bio na uvjetnoj slobodi od siječnja prošle godine, obvezao se da neće kontaktirati žrtve i morao je predati putovnicu. Sad bi se mogao vratiti profesionalnom nogometu, ali pitanje je koliko je stanka ostavila na njemu traga. Ugovor mu vrijedi do ljeta ove godine.

