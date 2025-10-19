Sudac heroj! Položio ruke na sumo hrvača i spasio mu ponos

Grand Sumo turnir, koji se nakon 34 godine vratio u londonski Royal Albert Hall, obilježio je nesvakidašnji trenutak. Tijekom napete borbe, sudac je morao prekinuti meč kako bi spriječio "nezgodu s garderobom" i sačuvao dostojanstvo jednog od natjecatelja pred punom dvoranom.

U meču trećeg dana turnira između Ure Kazukija i Shonannoumija Momotaroa, oštroumni sudac, poznat kao "gyoji", primijetio je da se Urin "mawashi", odnosno tradicionalni pojas i jedina odjeća hrvača, počeo opasno otpuštati. Bez oklijevanja, sudac je položio ruke na oba hrvača, signalizirajući im da se zaustave. Borci su se smjesta umirili, a publika je s iščekivanjem pratila što se događa.

Foto: BBC

Sudac je zatim prionuo popravljanju Urinog pojasa kako bi spriječio njegovo potpuno otpadanje. Komentator BBC-ja objasnio je gledateljima: 'Ne želite da padne taj pojas, vidio sam to prije i nije lijep prizor."

Ovakav prekid u sumu naziva se "mawashi matta", a pravila nalažu da sudac zategne pojas dok hrvači ostaju u istom položaju. Nakon što je osigurao Urinu opremu, sudac je za svaki slučaj provjerio i pojas njegovog protivnika.

Nakon što je sve bilo sigurno, meč je nastavljen, a Ura je nedugo zatim uspio preokrenuti protivnika i osigurati pobjedu. Ovaj događaj postao je jedna od glavnih tema petodnevnog turnira u Royal Albert Hallu, koji je ugostio više od 40 vrhunskih japanskih hrvača i vratio duh drevne vještine u Ujedinjeno Kraljevstvo

EndFragment