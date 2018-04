Gigi: Sudac, kukavico, umjesto srca imaš kantu za smeće...

Rijetko kad smo imali prilike vidjeti velikog Gigija Buffona tako bijesnog kao što je to bilo sinoć. Dobio je crveni karton u možda i zadnjoj svojoj utakmici Lige prvaka zbog vrijeđanja suca Michaela Olivera, odjurio u svlačionicu, a smirio se nije ni nakon utakmice.

- Sudac je izmislio penal, to je mogao samo on vidjeti. Nepravedno je ovako izgubiti i ispasti, pa to ne može dosuditi čovjek. On nema srce, nego kantu za smeće. Svojim odlukama na kraju dokazao je da je ubojica, žćivotinja - poludio je Buffon te podijelio savjete engleskom arbitru:

- Ako sudac nema hrabrosti, ako nema što treba da bi sudio ovakve utakmice, nema osobnost, bolje da ostane doma, jede čips ili dođe na tribinu s navijačima, suprugom i djecom.

No, uspio se Buffon ipak malo smiriti i čestitao svojim suigračima na velikoj utakmici.

- Jako sam ponosan na sve što smo učinili u Madridu. Bili smo udaljeni samo jedan gol od čuda, a kraj je bio doista jadan.

Na suce se obrušio i predsjednik Juventusa Agnelli, a posebno na organizaciju na čelu sa slavnim Talijanom Pierluigijem Collinom.

- Postoje neke zemlje koje su već uvele VAR, a taj se proces mora provestii u europskim natjecanjima jer se ovdje odlučuje tko ide dalje, a tko ispada. Mi smo zaslužili barem produžetke - započeo je čovjek na čelu 'stare dame' obrušivši se potom na delegata sudaca:

- Taština sudačkog delegata Colline utječe na to da su mnoge pogreške napravljene na štetu talijanskih ekipa, valjda kako bi on pokazao svoju nepristranost. Delegat sudaca treba se mijenjati svake tri godine, klubovi iz Italije su pretrpjeli mnogo nepravdi.