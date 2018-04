Pogledajte penal za Madriđane! Beusan: Ja ovdje ne vidim faul

Nekakvog kontakta je bilo, je li to bilo dovoljno za penal? Mislim da nije. Nakon toga imamo navodno udaranje nogom, ja to nisam vidio. Morate biti hrabri da u ovakvoj situaciji dosudite penal. Mislim da je sudac ovdje pogriješio, rekao je Mateo Beusan.

Čak i Španjolci pišu da nema penala.

Marca, najčitaniji španjolski sportski dnevnik i jedan od najuglednijih sportskih glasila u svijetu i bivši sudac koji za taj list komentira ovakve situacije slažu se s Beusanom.

- Nije bilo dovoljno kontakta za najstrožu kaznu. Benatia je čak i dotaknuo loptu - rekao je Andujar Oliver.



Vazquez had barely even hit the ground before the penalty was called. This is all scripted for one team. RM are coasting their way to another CL and the sooner we accept it the better. pic.twitter.com/EJSWFT1DkL — Martha (@xavispass) April 11, 2018

Pričat će se još o Realovom prolasku protiv Juventusa u četvrtfinalu Lige prvaka. Juve je bio na korak od čuda i jednog od najvećih preokreta u povijesti Lige prvaka.

Imao je 3-0 na Bernaabeuu uz dva gola Mandžukića, ali u sudačkoj nadoknadi Englez Mike Oliver pokazao je na bijelu točku nakon duela Benatije i Vazqueza.

Ne znam zašto se bune u Juventusu, pa bio je to čisti penal za nas. Benatia je srušio Lucasa, da nije, ovaj bio zabio gol, rekao je Cristiano Ronaldo nakon utakmice.

He literally wrapped his leg around Vazquez and pushed him, add to that.. well..



HE DIDNT EVEN TOUCH THE BALL. pic.twitter.com/yB1SMtTe1q — Jaafar (@TheRMFam) April 11, 2018

Jeličić: Ovo je tužno

Nedovoljan intenzitet. Više od ovoga meni govori reakcija Buffona. Sjetite se 3-0 iz Torina i kako je čestitao Realu. Tu je bio tri metra udaljen i ja mu vjerujem, rekao je Joško Jeličić.

- Tužno jek bilo gledati kako Buffon dobiva crveni, ovo mu je vjerojatno zadnja utakmica u Ligi prvaka. Tužno da je ovo završilo na ovakav način. Da je ovakva situacija bila na drugoj strani, teško da bi se sudilo... - rekao je Jeličić.

Englezi neće imati suca na SP-u.

- Nije ni čudo - dodao je Jeličić.

