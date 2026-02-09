Sudac je zaprosio dečka na utakmici Bundeslige. Pretukli su ga tjedan dana kasnije...

Njemački amaterski nogometni sudac Pascal Kaiser doživio je brutalan fizički napad ispred vlastite kuće, samo tjedan dana nakon što je dospio na naslovnice diljem svijeta zbog romantične prosidbe svog partnera Moritza na utakmici Bundeslige između Kölna i Wolfsburga 30. siječnja, pred gotovo 50 tisuća gledatelja. Kaiser je kleknuo na travnjaku i zaprosio svog dečka.

Snimka emotivne prosidbe ubrzo je postala viralna, a podršku je pružio i sam nogometni klub Köln, objavivši video na svom službenom Instagram profilu. Objava je postala jedan od njihovih najgledanijih "Reelsa", prikupivši više od 160 tisuća lajkova uz opis "poseban trenutak". Činilo se kao pobjeda za inkluzivnost u sportu, no slavlje je bilo kratkog vijeka.

Od prijetnji do brutalnog napada u vlastitom dvorištu

Idila se raspala samo nekoliko dana kasnije. Kaiser je počeo primati ozbiljne prijetnje putem interneta u kojima je bila navedena i njegova kućna adresa. Svjestan opasnosti, odmah je obavijestio policiju, no njihov odgovor bio je poražavajući. Prema njegovim riječima, nadležne službe procijenile su kako "ne postoji neposredna opasnost".

Dvadesetak minuta nakon tog odgovora, dogodio se napad. Dok je pušio cigaretu u dvorištu vlastitog doma, prišla su mu trojica muškaraca i fizički ga napala. Kaiser je uvjeren da je napad izravno povezan s njegovom javnom prosidbom i medijskom eksponiranošću.

Još 2021. godine javno se deklarirao kao biseksualac i od tada je jedan od najistaknutijih zagovornika LGBTQ+ prava u sportu. Uz Britance Ryana Atkina i Jamesa Adcocka, jedan je od rijetkih otvoreno LGBTQ+ sudaca u profesionalnom i poluprofesionalnom nogometu. Svjestan je svoje uloge i odgovornosti koju ona nosi. U ranijem razgovoru za njemački queer medij Schwulissimo, objasnio je svoju motivaciju.

​- Svoju misiju vidim u stvaranju vidljivosti. U tome da budem glas. I da ohrabrim ljude koji još nisu dovoljno hrabri da progovore - izjavio je tada.

Dodao je kako se nitko ne bi smio osjećati usamljeno zbog svoje seksualne orijentacije. Nakon što je javno istupio, osjetio se osnaženim.

​- Otkako sam to učinio, puno sam otvoreniji na terenu. Više ništa ne skrivam, a to me čini jačim, a ne slabijim. Moramo se usuditi biti potpuno svoji - poručio je Kaiser, čija hrabrost i odlučnost nisu pokolebane ni nakon ovog brutalnog čina.