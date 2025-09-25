Sudac kojeg je Hajduk prozvao dijeli pravdu na Poljudu, Belu pripao dvoboj Dinamo - Slaven

Nakon europskih uzbuđenja, fokus se vraća na domaće travnjake gdje nas ovog vikenda očekuje 8. kolo HNL-a. Povjerenik za suđenje odredio je službene osobe za pet nadolazećih dvoboja, a kao i obično, neke odluke privlače više pozornosti od drugih. U kolu koje donosi nekoliko zanimljivih okršaja, od regionalnog derbija na Rujevici do važnih dvoboja u borbi za vrh, sve će oči biti uprte u djelitelje pravde.

Pokretanje videa... 01:08 Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Posebna pozornost bit će usmjerena prema Poljudu, gdje će se odigrati utakmica s dodatnim nabojem zbog povijesti odnosa splitskog kluba i delegiranog glavnog suca.

Subotnji program donosi dvoboj između Hajduka i Lokomotive (18.45) na Poljudu, a utakmica je već u najavi dobila posebnu dimenziju. Glavni sudac susreta bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, ime koje je navijačima Hajduka dobro poznato. Naime, upravo je Pavlešić bio u središtu pozornosti nakon utakmice 4. kola između Osijeka i Hajduka na Opus Areni.

Osijek i Hajduk sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon tog susreta, Hajduk je na svojim službenim društvenim mrežama objavio video kompilaciju, po njihovom mišljenju, spornih sudačkih odluka na štetu njihove momčadi, popraćenu znakovitim opisom: "Mlad je, naučit će".

Pomagat će mu Ivan Janić i Marko Reljan, dok će se u VAR sobi nalaziti iskusni Tihomir Pejin, a ulogu AVAR suca obavljat će Vedran Đurak.

Vikend pun akcije nudi još nekoliko vrlo zanimljivih parova, a sve započinje već u petak. Kolo će u Varaždinu otvoriti domaćin i Vukovar 1991 (18 sati). Pravdu na tom susretu dijelit će Mateo Erceg, dok će mu iz VAR sobe asistirati jedan od naših najpoznatijih sudaca, Ivan Bebek.

Derbi della Učka u subotnjem terminu

Prije spomenutog dvoboja na Poljudu, subotnji program na Rujevici otvara regionalni derbi između Rijeke i Istre 1961 (16 sati). Utakmice ovih dvaju klubova uvijek nose poseban naboj, a čast da sudi popularni "Derbi della Učka" pripala je Anti Čulini iz Zagreba. Njegovi pomoćnici uz aut-liniju bit će Anto Marić i Kruno Šarić, također iz Zagreba. Kontrolu nad videosustavom imat će Fran Jović kao glavni VAR sudac te Luka Pušić kao njegov pomoćnik (AVAR). Rijeka u ovaj susret ulazi kao favorit, no susjedski derbiji često su nepredvidivi i zahtjevni za suđenje.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nedjelja donosi rasplet kola

Nedjeljni program donosi preostale dvije utakmice. U Velikoj Gorici sastaju se Gorica i Osijek (16 sati) u dvoboju koji je vrlo važan za obje momčadi u borbi za pozicije koje vode u europska natjecanja. Za glavnog suca određen je iskusni Duje Strukan, dok će mu u VAR sobi pomagati Ivan Vučković.

Za kraj 8. kola, na Maksimiru će snage odmjeriti Dinamo i Slaven Belupo (18.15 sati). Susret je povjeren Dariju Belu, a u VAR sobi će sjediti Ivan Matić. Dinamo traži povratak u pobjednički ritam, a svaka utakmica na domaćem terenu predstavlja imperativ pobjede. Svi susreti bit će dostupni u prijenosu na kanalima MAXSporta.

Pred nama je vikend koji, osim nogometnih uzbuđenja, u fokus ponovno stavlja i suce. Očekuje se napeto kolo u kojem će, nadamo se, glavne uloge ipak pripasti igračima na terenu, a da će se o sudačkim odlukama pričati što je manje moguće.