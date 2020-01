Sudac koji je razbjesnio Linu: Kolega me pitao što to sviram

Koraci Igora Karačića 20-ak sekundi prije kraja finala presudili su finale Europskoga rukometnog prvenstva u Stockholmu u kojem je Hrvatska izgubila od Španjolske 22-20 i nije uspjela doći do premijernog naslova prvaka Starog kontinenta.

Alex Dujšebajev u kontri je potom zabio gol, a izbornik Hrvatske Lino Červar pozvao time-out na kojem nije štedio makedonskog suca Đorđa Načevskog koji je dosudio Karačiću korake.

- Ukrao nam je loptu, je*o mu mater bezobraznu - grmio je razočarani Červar koji je godinama radio u Sjevernoj Makedoniji.

Načevski je utakmicu sudio sa Slavom Nikolovom, a komentar cijele situacije i suđenja u finalu podijelio je s novinarom portala Balkan Handball.

- Kolega me pitao "Što si to sudio?". Odgovorio sam mu: "Ne brini, siguran sam da su to bili koraci" - otkrio je Načevski i dodao:

- Teško je donijeti jednu takvu odluku jer ne želiš biti taj koji će odlučiti finale Europskog prvenstva u posljednjoj minuti. Olakšavajuća je stvar da sam u tome trenutku bio 100 posto siguran da je igrač napravio barem šest koraka. Sve to, međutim, moraš odlučiti u djeliću sekunde.

Koliko je stil igre Španjolaca i Hrvata bio zahtjevan za suđenje?

- Nije lako suditi Španjolskoj i Hrvatskoj s obzirom na to da obje momčadi igraju jaku, ujedno i prljavu obranu, što se vidi i po broju isključenja koje imaju. Trudili smo se da svojim autoritetom i znanjem svedemo probleme na minimum i da se utakmica završi s po dva isključenja na obje strane. Tu svakako veliku ulogu ima i to što nas ti igrači cijene kao suce i ljude, zato znaju da svaka odluka koju donesemo nikad neće namjerno biti usmjerena protiv jednog.

Kakav je pritisak bio suditi finale?

- Pritisak uvijek postoji, a bio je puno veći s obzirom na to da smo sudili Hrvatskoj, gdje imamo puno prijatelja. Zato smo dali sve od sebe da budemo pravični i obazrivi pri svakoj odluci, nismo željeli dati povoda za negativne komentare s druge strane - zaključio je Načevski.

