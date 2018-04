Sudac na meti i u Francuskoj: Poništio je Payetovu bombu!

Dobio je loptu na 25 metara, namjestio se na ljevicu, opalio i pogodio rašlje, bacio Vélodrome u trans, proslavio gol...

A onda je saznao da ne vrijedi.

Dimitri Payet u 17. minuti uzvratne utakmice četvrtfinala Europske lige zabio je, kako se isprva činilo, za veliki preokret protiv Leipziga.

Ipak, nizozemski sudac Bjorn Kuipers s debelim je zakašnjenjem pokazao da gol ne vrijedi jer je, nakon što je asistirao Payetu, Konstantinos Mitroglou sapleo gostujućeg stopera Stefana Ilsankera.

Crazy first 20 minutes in Marseille! Payet lets fly with a screamer from the edge of the box... but goal is disallowed as Mitroglou is deemed to have fouled a Leipzig player... still Marseille lead 2-1 on the night pic.twitter.com/att3eyVW2U