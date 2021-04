Sve do 90. minute svi su u Barceloni bili na iglama. Valladolid je držao "nulu" na Camp Nouu, a onda se ukazao Ousmane Dembele i donio Barceloni tri boda koja su je dovela na samo bod zaostatka za vodećim Atletico Madridom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Međutim, uz - sudačku pomoć! Sudac Jaime Latre teško je oštetio goste jer je najprije u 79. minuti prestrogo isključio Plana, a prije Dembeleova gola previdio je prekršaj Jordija Albe. Sve je potvrdio sudački ekspert Oliver Andujar.

- Sudac je tom odlukom teško oštetio Valladolid. Prekršaj igrača gostiju nad Dembeleom nikako nije za isključenje. Plano je srušio Dembelea koji je bio u trku, ali u tom prekršaju nema nikakve nasilne primisli, a kamoli poteza - ispričao je Andujar situaciju oko crvenog kartona pa potom i oko gola:

- Dembeleov gol je trebao biti poništen jer deset sekundi prije nego što je on zabio, Jordi Alba je loptu od Roquea Mese oduzeo tako da ga je faulirao.

U Madridu su očekivano bijesni, a bijesan je - na suca - bio i Lionel Messi prilikom izlaska s travnjaka na kraju prvog poluvremena kada su kamere uhvatile njegov razgovor s klupskim delegatom Carlesom Navalom.

- Ozbiljno mi pokušava dati karton, to je nevjerojatno.

Taj karton, koji Messi nije dobio, bio bi, naime, njegov isključujući za El Clasico koji se igra u subotu 10. travnja. Uz Messija na oprezu je morao biti i De Jong koji je utakmicu počeo kao libero.

Sve se, eto, na kraju dobro završilo za Katalonce, a Ronald Koeman posebno je nahvalio strijelca Dembelea izrazivši želju da Francuz ne napusti Camp Nou.

- Volio bih da ostane, on je važan igrač za nas. Pokazao je to ovim golom i utakmicom. Fizički je napredovao i sada može odigrati nekoliko utakmica u nizu, to je ključ.