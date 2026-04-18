U svakom slučaju, Dinamo je vodeća momčad lige sa 70 bodova, 10 više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Rijeka četvrta sa 42 boda, dva manje od trećeg Varaždina
Sudac u derbiju uzeo voki-toki u ruke, komentator u šoku: Spominjao veš mašine i laptope
Dinamo i Rijeka odigrali su 2-2 u derbiju 30. kola HNL-a na Maksimiru, a utakmicu je obilježilo i nekoliko sudačkih odluka. Posebno je zanimljivo bilo u trenucima dok je sudac dosudio penal za goste kod 1-1, ali VAR je provjeravao moguće zaleđe. Postojao je problem u komunikaciji između VAR sobe i suca Patrika Pavlešića pa su mu donijeli voki-toki da komunicira s VAR sobom.
Komentator MAX Sporta čitavu je situaciju prokomentirao u sarkastičnom tonu, sugerirajući tako da je aktualni VAR sustav jednostavno dao svoje.
- Nakon nekog vremena, kad prođu godine, mijenjate frižider, veš mašinu, mobitel, tablet, laptop... - rekao je u prijenosu utakmice.
Upravo je na kraju ta odluka suca Pavlešića izazvala najviše dvojbe u javnosti jer navijači Dinama smatraju da je Rijekin napadač Legbo bio u zaleđu kod upućivanja lopte iz sredine i da je kazneni udarac trebalo poništiti. Situaciju pogledajte OVDJE
U svakom slučaju, Dinamo je vodeća momčad lige sa 70 bodova, 10 više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Rijeka četvrta sa 42 boda, dva manje od trećeg Varaždina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+