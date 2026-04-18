Sudac u derbiju uzeo voki-toki u ruke, komentator u šoku: Spominjao veš mašine i laptope

Dinamo i Rijeka odigrali su 2-2 u derbiju 30. kola HNL-a na Maksimiru, a utakmicu je obilježilo i nekoliko sudačkih odluka. Posebno je zanimljivo bilo u trenucima dok je sudac dosudio penal za goste kod 1-1, ali VAR je provjeravao moguće zaleđe. Postojao je problem u komunikaciji između VAR sobe i suca Patrika Pavlešića pa su mu donijeli voki-toki da komunicira s VAR sobom.

Komentator MAX Sporta čitavu je situaciju prokomentirao u sarkastičnom tonu, sugerirajući tako da je aktualni VAR sustav jednostavno dao svoje.

- Nakon nekog vremena, kad prođu godine, mijenjate frižider, veš mašinu, mobitel, tablet, laptop... - rekao je u prijenosu utakmice.

Upravo je na kraju ta odluka suca Pavlešića izazvala najviše dvojbe u javnosti jer navijači Dinama smatraju da je Rijekin napadač Legbo bio u zaleđu kod upućivanja lopte iz sredine i da je kazneni udarac trebalo poništiti. Situaciju pogledajte OVDJE

U svakom slučaju, Dinamo je vodeća momčad lige sa 70 bodova, 10 više od drugoplasiranog Hajduka, dok je Rijeka četvrta sa 42 boda, dva manje od trećeg Varaždina.