Sudačka komisija: Hajduku je zasluženo dosuđen penal, sve su odluke u kolu bile ispravne!

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 31. kola Hrvatske nogometne lige. Podsjetimo, te su se utakmice odigrale u utorak i srijedu.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA - SLAVEN BELUPO (30. minuta); kazneni udarac

Tehnički, u smjernicama ispravno dosuđen kazneni udarac. Duel dvojice igrača u kaznenom prostoru domaćina, napadač gostiju br. 5 prvi igra loptom, iako u pokušaju igre loptom branič br. 23 kasni u reakciji i desnom nogom udara suparnika.

Sudac, izvanredno pozicioniran, prepoznao je prekršaj i ispravno dosudio kazneni udarac.

Situacija br. 2: HAJDUK - OSIJEK (80. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka kazneni udarac. Domaći napadač br. 21 potpuno kontrolira loptu u gostujućem kaznenom prostoru kada na njega starta branič gostiju br. 6.

Uzimajući u razmatranje da branič nije igrao loptom već je prekršajem saplitanja jasno utjecao na nastavak kretanja napadača, sudac, udaljen nekoliko metara od incidenta, ispravno je uočio prekršaj za kazneni udarac.

VAR je vrlo brzo potvrdio ispravnost odluke.

Situacija br. 3: VUKOVAR 1991 - GORICA (44. minuta); kazneni udarac

Vrlo specifičan i zahtjevan za procjenu incident unutar kaznenog prostora gostiju. Prvotno branič gostiju dozvoljeno, ali neuspješno pokušava odigrati loptu glavom, a zatim nakon toga posljedično tijelom ruši suparnika koji je prvi igrao loptom.

Sudac u ovoj složenoj situaciji nije ispravno procijenio izazov i dosudio je izravni slobodni udarac za braniča.

Nakon provjere incidenta VAR je sucu preporučio pregled snimke. Tijekom pregleda snimke sudac je uočio kažnjivost kontakta koji je počinio branič, a da nije igrao loptom.

Podržavamo konačnu odluku o kaznenom udarcu.

Situacija br. 4: VUKOVAR 1991 - GORICA (65. minuta); kazneni udarac

Kazneni udarac ispravno je dosuđen nakon jasnog prekršaja domaćeg braniča br. 5 unutar vlastitog kaznenog prostora. Sudac, vrlo dobro pozicioniran, uočio je nedozvoljen start na nogu gostujućeg napadača br. 8.

VAR je vrlo brzo potvrdio ispravnost odluke.

Podržavamo konačnu odluku s obzirom na jasan kontakt koji je rezultirao rušenjem napadača.

Situacija br. 5: VARAŽDIN - RIJEKA (53. minuta); kazneni udarac

Incident na desnoj strani gostujućeg kaznenog prostora ispravno je prosuđen u vrlo dobrom timskom radu (sudac/prvi pomoćni sudac). Obećavajuća situacija za domaćeg napadača br. 38 kojega je u pokušaju da igra loptom zakašnjelim startom rukama prekršajem zaustavio gostujući vratar.

Nakon vrlo kratke komunikacije sudac utakmice dosuđuje kazneni udarac.

Razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre i jasni pokušaj vratara da igra loptom u obećavajućoj situaciji, sudac je ispravno interpretirao Pravila u kojima se ne očekuje opomena za vratara.