VELIKA ANALIZA PLUS+
Sudački stručnjaci za 24sata: 'Suđenje na utakmici Rijeke i Hajduka bilo je skandalozno...'
Kolarića je ‘zakucala’ VAR soba, koja se javljala kad nije smjela i obrnuto, kaže nam bivši sudac. Drugi tvrdi: ‘Pojeli’ su ga odnosi u našem nogometu
Skandalozno! Ljudi, suđenje na utakmici Rijeke i Hajduka (3-2) u najmanju ruku bilo je skandalozno, rekao nam je dan poslije utakmice bivši hrvatski nogometni sudac.
