Sterling matirao Lena pred kraj poluvremena, Xhaka nastradao

U prvoj utakmici nakon korone Arsenal na Etihadu ima velikih problema. Ostali su bez dva igrača u prvom dijelu, izgleda da se Granit Xhaka teže ozlijedio. Kasnije je pocrvenio i Luiz, a 'građani' plove prema pobjedi

<p>Tri mjeseca nakon što je zbog pandemije korona virusa pauziran sport u svijetu, vratilo se englesko nogometno prvenstvo. I to na velika vrata. <strong>Manchester City </strong>pred praznim tribinama Etihada igra protiv <strong>Arsenala </strong>i vodi <strong>2-0</strong> golovima <strong>Sterlinga </strong>i <strong>De Bruynea.</strong></p><p>Sudar je to učenika i učitelja, <strong>Pepa Guardiole</strong> i <strong>Mikela Artete</strong>. Ove su sezone klubovi već igrali međusobno na Emiratesu, a tad su slavili 'građani' sa 3-0, no na klupi Cityja bila su oba spomenuta trenera - jedan u ulozi glavnog, drugi u ulozi pomoćnika. Ovaj put Arteta sjedi na klupi 'topnika' i pokazuje Guardioli što je naučio od njega.</p><p>City je u utakmicu krenuo bez <strong>Agüera</strong> koji je na klupi, dok je Arteta na teren poslao izmiješanu mladu postavu. Već su na samom početku utakmice odličnu priliku imali domaći kad je iz slobodnjaka odapeo <strong>De Bruyne</strong>, ali njegov je pokušaj obranio <strong>Bernd</strong> <strong>Leno</strong>. U ranoj fazi utakmice ozlijedio se <strong>Granit Xhaka </strong>koji je morao izići, a umjesto njega je ušao <strong>Ceballos</strong>.</p><p>Arsenal nije imao sreće s ozljedama te je umjesto Marija u 24. minuti morao ući <strong>David Luiz</strong>, a 'građani' su cijelo vrijeme imali inicijativu, no nisu bili opasni po gola Bernda Lena. Razmahao se tada City, ali Leno je bio raspoložen. Prvo je pucao <strong>Silva </strong>u 35. minuti, ali spreman je Nijemac. Zatim je <strong>Mahrez </strong>izašao u 1 na 1 situaciju i opet je obranio bivši golman Leverkusena da bi minutu kasnije <strong>Sterling </strong>opucao preko gola. </p><p>No, iskupio se engleski reprezentativac u drugoj minuti sučeve nadoknade kad je probio Lena nakon velike greške <strong>Davida Luiza</strong> za vodstvo'građana' na poluvremenu.</p><p>David Luiz nastavio je s katastrofom u drugom poluvremenu. U 50. je minuti je bio nepromišljen u šesnaestercu i povlačenjem skrivio penal te dobio crveni karton, a <strong>Kevin de Bruyne</strong> bio je siguran s bijele točke za povećanje vodstva domaćih nogometaša.</p>