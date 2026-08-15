Sudar divova Joshua - Fury pod znakom upitnika? Sve zbog love

Dugoočekivana "Bitka za Britaniju" između Anthonyja Joshue i Tysona Furyja, spektakl koji boksački svijet iščekuje više od desetljeća, našla se pred neočekivanom preprekom koja prijeti otkazivanjem cijelog događaja.

Iako je borba zakazana za studeni, a iza nje stoje moćni saudijski investitori na čelu s Turkijem Alalshikhom, promotori dvojice bivših svjetskih prvaka ne mogu se složiti oko ključnog pitanja, a to je hoće li se meč održati na domaćem terenu u Londonu ili s druge strane Atlantika, u New Yorku.

Glavni izvor neslaganja leži u oprečnim ugovorima koje su borci potpisali. Eddie Hearn, promotor Anthonyja Joshue, odlučan je u svom stavu da je lokacija već definirana. Prema njegovim riječima, ugovor koji je potpisao njegov borac jasno i nedvosmisleno nalaže da se borba mora održati u Ujedinjenom Kraljevstvu.

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Hearn tvrdi da je Joshua na tome inzistirao, osjećajući odgovornost prema britanskim navijačima koji zaslužuju svjedočiti povijesnom okršaju na domaćem tlu. Bilo kakva promjena, naglašava Hearn, zahtijevala bi potpunu i složenu renogocijaciju cijelog ugovora.

Njegova poruka je jasna, ne bi ni potpisali da su znali da je Amerika opcija. S druge strane, Frank Warren, koji zastupa interese Tysona Furyja, nudi potpuno drugačiju priču. On tvrdi kako je Fury svoj ugovor potpisao još u siječnju te da se njegov sporazum razlikuje od Joshuinog. Warren je javno odgovorio na Hearnove komentare hladnom prijetnjom koja je odjeknula boksačkim svijetom.

​- Tyson Fury ima svoj ugovor u kojem stoji nešto drugo. Borba će se održati. Čuo sam što je Eddie rekao. Ili će na to pristati ili neće. Ako ne pristanu, borba se neće održati - izjavio je Warren, dodavši kako je meč prvotno bio planiran za rujan, ali je odgođen zbog teške prometne nesreće u kojoj je Joshua izgubio dvoje bliskih prijatelja.

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Dok se promotori prepiru, problem lokacije ima i svoju praktičnu stranu. Želja Joshuinog tima i britanske javnosti je londonski Wembley, ikonski stadion koji bi bio savršena kulisa za takav meč. Međutim, Wembley ima strogi policijski sat koji zabranjuje događanja nakon 23 sata.

Kako bi se zadovoljila globalna publika, pogotovo ona u Sjedinjenim Državama, glavni financijer Turki Alalshikh i streaming platforma Netflix preferiraju početak meča oko dva sata ujutro po lokalnom vremenu. To bi zahtijevalo posebnu dozvolu londonskog gradonačelnika i gradskih vlasti, što je kompliciran i neizvjestan proces.

Upravo tu u priču ulazi alternativa i legendarni Madison Square Garden u New Yorku. Alalshikh vjeruje da bi američka lokacija bolje poslužila globalnoj publici i osigurala veći komercijalni uspjeh, što je i logično s obzirom na, kako je Hearn rekao, "ekstremno visok" račun koji Saudijci plaćaju.

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Hearn je priznao da, ako Alalshikh službeno zatraži promjenu i predstavi financijski neodoljivu ponudu, njegov tim neće biti nerazuman. Ipak, najavio je i borbu drugim sredstvima:

​- Pokušat ćemo učiniti financijski što je moguće neisplativijim održavanje ove borbe u SAD-u, kako bi se na kraju jednostavno okrenuli i rekli, 'u redu, napravimo to u Ujedinjenom Kraljevstvu' - otkrio je Hearn svoju taktiku.

Na kraju, ključ sudbine ovog meča drži Turki Alalshikh, čovjek koji je dao novi život teškoj kategoriji svojim ogromnim ulaganjima. On je taj koji plaća borce i organizaciju te će njegova riječ vjerojatno biti presudna. U cijelu jednadžbu nedavno se uključilo i još jedno poznato ime, predsjednik UFC-a Dana White.

Nakon što je Tyson Fury nagovijestio "veliku objavu" s Whiteom, počele su kružiti glasine da će Whiteova tvrtka Zuffa Boxing promovirati borbu. Eddie Hearn je te navode oštro demantirao, tvrdeći da ugovor izričito zabranjuje sudjelovanje bilo koga iz Whiteovog tima, osim ako se Joshuina strana s time ne složi.

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Alalshikh je čak predložio da bi sastanak svih strana mogao uključivati i mirovne pregovore između Hearna i Whitea, čije je rivalstvo poznato u borilačkom svijetu. Hearnova reakcija bila je sve samo ne miroljubiva.

​- Bio bih razočaran da nas Turki natjera na mir, jer ja želim rat - poručio je Hearn.