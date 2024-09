Sudar Hrvata na Grand slamu: Pavić izbacio Dodiga s US Opena

Hrvatski tenisač Mate Pavić se sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao u četvrtfinale muških parova na posljednjem ovogodišnjem "grand slam" turniru, US Openu u New Yorku, oni su u dvoboju 3. kola nadigrali još jednog hrvatskog predstavnika Ivana Dodiga i Čeha Adama Pavlašeka sa 7-5, 7-6 (4).

U prvom setu oba para su bila sigurna na svom početnom udarcu do 5-5, a onda su Pavić i Arevalo spasili "break-loptu" s kojom su bili suočeni, dok u sljedećoj igri to nije uspjelo Dodigu i Pavlašeku pa je prvi set pripao hrvatsko-salvadorskoj kombinaciji.

Dodig i Pavlašek su "breakom" u petoj igri drugog seta stigli do prednosti koju su držali sve do servisa za set kod 5-4 kada su pokleknuli pa je ta dionica meča otišla do "tie-breaka". U odlučujućoj igri Pavić i Arevalo su stalno bili u rezultatskoj prednosti te su uspjeli završii dvoboj.

Pobjednici ovogodišnjeg Roland Garrosa u četvrtfinalu će igrati protiv boljih iz ogleda Britanca Neala Skupskog i Novozelanđanina Michaela Venusa te Amerikanaca Tristana Boyera i Emilija Nave.