BORBA ZA PREMIER LIGU

Sudbonosna utakmica za Sergeja Jakirovića i Hull City, ali TV prijenosa neće biti nigdje...

Sudbonosna utakmica za Sergeja Jakirovića i Hull City, ali TV prijenosa neće biti nigdje...
HULL - NORWICH (13.30) U subotu se igra posljednje kolo Championshipa, a hrvatski trener Sergej Jakirović sa svojim klubom lovi šesto mjesto i plasman u doigravanje za Premier ligu

Admiral

Kad je hrvatski trener Sergej Jakirović (49) prošlog ljeta došao na klupu engleskog drugoligaša Hull Cityja, zatekla ga je vijest o zabrani transfera tijekom tri prijelazna roka zbog nepodmirenih obveza. Mnogi su ih zbog toga vidjeli kao glavne kandidate za ispadanje iz Championshipa, ali Jakirović je proizveo pravo malo čudo i doveo ih nadomak doigravanja za ulazak u Premier ligu.

Hull City danas protiv Norwicha (13.30 sati) igra svoje finale sezone u posljednjem kolu Championshipa. Televizijskog prijenosa, nažalost, neće biti. Arena Sport ima pravo na prijenos utakmica u Hrvatskoj, prenosit će tri utakmice Championshipa (Wrexham - Middlesbrough, Ipswich - QPR i Millwall - Oxford), ali ne i utakmicu Hulla jer je Englezi nisu odabrali za prijenos. 

"Tigrovi", koji se nalaze na sedmom mjestu sa 70 bodova, love šestu poziciju, posljednju koja vodi u doigravanje, a nju trenutačno drži Wrexham s istim brojem bodova, ali boljom gol-razlikom za jedan gol. Velški klub, čiji je vlasnik holivudski glumac Ryan Reynolds, u isto vrijeme igrat će protiv četvrtoplasiranog Middlesbrougha koji je još u igri drugo mjesto i izravan ulazak u Premier ligu.

Jakirovićeva momčad mogla je i ranije osigurati doigravanje, pa čak i izravno izboriti Premier ligu, ali upala je u krizu i bez pobjede je u posljednjih šest utakmica. Podsjetimo, četiri kluba plasirat će se u doigravanje, igrat će treći protiv šestog i četvrti protiv petog. Polufinala se igraju na dvije utakmice, a finale doigravanja, koje je poznato kao najskuplja nogometna utakmica jer ulog je 200 milijuna eura, zakazano je za 23. svibnja na Wembleyju.

- Coventry (pobijedili Wrexham u 45. kolu, op. a.) i Bog dali su nam još jednu šansu. Prvi cilj je pobjeda, a ako ne uspijemo, onda je sve gotovo. Siguran sam da će Middlesbrough ići na pobjedu. Bit će borba do kraja - rekao je Jakirović.

Slaven Bilić jedini je hrvatski stručnjak koji je uveo klub u Premier ligu, bilo je to 2020. godine kada je WBA vratio u elitno društvo.

Standings provided by Sofascore

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 6
MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio
IGRAJU PRLJAVO

MIJENJAM ŽENU Realovcu 'oteo' bivšu djevojku pa se iznenadio

Realov Eder Militao i Flamengov Leo Pereira zamijenili su žene. Naime, Militao je bio u vezi s Karoline Limom i dobio kćer, a sada je s njom Pereira. S druge strane, Taina Castro se udala za Militaa, a ima djecu iz veze s igračem Flamenga
Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'
OTKRIVENI DETALJI

Detalji oko 'slučaja Kalinić' nakon SP-a u Rusiji: 'Ne bi se ispričao Daliću ni da je na litici'

Nakon što se Mandžukić oprostio od reprezentacije nakon SP-a u Rusiji, izbornik je bio spreman vratiti Kalinića, ali pod uvjetom da se ispriča
200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova
FOTO: OD PRAŠINE DO KROVA

200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova

Stadion na Kranjčevićevoj trebao bi biti spreman za igranje do početka sljedeće godine. Postoji ideja i da se svečano otvori krajem 2026. revijalnom utakmicom

