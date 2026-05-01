Sudbonosna utakmica za Sergeja Jakirovića i Hull City, ali TV prijenosa neće biti nigdje...

Kad je hrvatski trener Sergej Jakirović (49) prošlog ljeta došao na klupu engleskog drugoligaša Hull Cityja, zatekla ga je vijest o zabrani transfera tijekom tri prijelazna roka zbog nepodmirenih obveza. Mnogi su ih zbog toga vidjeli kao glavne kandidate za ispadanje iz Championshipa, ali Jakirović je proizveo pravo malo čudo i doveo ih nadomak doigravanja za ulazak u Premier ligu.

Hull City danas protiv Norwicha (13.30 sati) igra svoje finale sezone u posljednjem kolu Championshipa. Televizijskog prijenosa, nažalost, neće biti. Arena Sport ima pravo na prijenos utakmica u Hrvatskoj, prenosit će tri utakmice Championshipa (Wrexham - Middlesbrough, Ipswich - QPR i Millwall - Oxford), ali ne i utakmicu Hulla jer je Englezi nisu odabrali za prijenos.

Foto: Profimedia

"Tigrovi", koji se nalaze na sedmom mjestu sa 70 bodova, love šestu poziciju, posljednju koja vodi u doigravanje, a nju trenutačno drži Wrexham s istim brojem bodova, ali boljom gol-razlikom za jedan gol. Velški klub, čiji je vlasnik holivudski glumac Ryan Reynolds, u isto vrijeme igrat će protiv četvrtoplasiranog Middlesbrougha koji je još u igri drugo mjesto i izravan ulazak u Premier ligu.

Jakirovićeva momčad mogla je i ranije osigurati doigravanje, pa čak i izravno izboriti Premier ligu, ali upala je u krizu i bez pobjede je u posljednjih šest utakmica. Podsjetimo, četiri kluba plasirat će se u doigravanje, igrat će treći protiv šestog i četvrti protiv petog. Polufinala se igraju na dvije utakmice, a finale doigravanja, koje je poznato kao najskuplja nogometna utakmica jer ulog je 200 milijuna eura, zakazano je za 23. svibnja na Wembleyju.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Coventry (pobijedili Wrexham u 45. kolu, op. a.) i Bog dali su nam još jednu šansu. Prvi cilj je pobjeda, a ako ne uspijemo, onda je sve gotovo. Siguran sam da će Middlesbrough ići na pobjedu. Bit će borba do kraja - rekao je Jakirović.

Slaven Bilić jedini je hrvatski stručnjak koji je uveo klub u Premier ligu, bilo je to 2020. godine kada je WBA vratio u elitno društvo.