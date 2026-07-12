Sudio je Hajduku u HNL-u, a sad će i u Europi u uzvratu u Žilini. Splićani ga ne pamte po dobru

Rumunjski sudac Horatiu Fesnic sudit će uzvrat 1. pretkola Europske lige između Žiline i Hajduka, koji se igra u Slovačkoj u četvrtak u 20.30 sati uz prijenos na Hajduk Digital TV-u.

Fesnic je već sudio Splićanima i to u HNL-u prije dvije godine, kad su izgubili od Rijeke (1-0) u 29. kolu. Podsjetimo, “bili” su na Poljudu u prvoj utakmici svladali Žilinu 2-0. Pobjednik će u drugom pretkolu igrati protiv ciparskog Pafosa, poraženi ide na poljske Katowice u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Dva dana poslije te utakmice Splićani će put Sinja. I tamo gostovati kod Junaka povodom 110. godišnjice kluba. Slavljenički program u Sinju će trajati cijeli dan, a Garcia će protiv člana 3. NL jug na teren poslati igrače koji će manje igrati u Slovačkoj.

Kompletan raspored domaće i europske klupske nogometne sezone 2026/27. pogledajte OVDJE.

Mlade nade Hajduka, pak, trebale bi zaigrati na 23. izdanju Memorijalnog turnira Mladen Ramljak koji će se u kolovozu održati u Maksimiru, doznaje Germanijak. Dinamo će braniti prošlogodišnji naslov prvaka, a Splićani se vratiti na turnir po prvi puta nakon 2013. kad su zahladili odnosi između ta dva kluba.