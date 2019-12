'Sudio sam Filipu Hrgoviću, po stručnosti bih mogao i Joshui'

Mislim da će u subotu Hrgović pokazati da pripada među pet-šest najboljih teškaša u svijetu i vjerujem da bi meč protiv Erica Moline mogao okončati oko pete runde. Filip je školovan boksač koji iza sebe ima sjajnu amatersku karijeru. Uz to što je majstor, ima i ono što mi koji smo u tom sportu volimo reći dugački zadnji direkt. To su udarci koji u sebi nose težinu tijela i dolaze, kako popularno to zovemo, iz pete, govori nam Naim Ramaj, boksački sudac najviše kategorije u našoj zemlji.

Jedan je od dvojice hrvatskih sudaca sa tri zvjezdice, a to je u prema pravilima AIBA, krovne svjetske amaterske organizacije, najviši stupanj.

Ovaj 46-godišnji Koprivničanin je do sada sudio, bilo kao sudac u ringu ili bodovni sudac, oko tri tisuće mečeva. Osim Hrgoviću, dijelio je pravdu i ostalim imenima s vrha hrvatske boksačke liste poput Tonija Filipija, Marka Miluna i Luke Plantića...

- Joshua je veliki favorit protiv Ruiza, bez obzira na to što je u prvom meću Ruiz iznenadio sve. Ma svi su oni školovani boksači, jer južnoamerička, kubanska i europska škola su na višoj razini od američke, iz koje dolazi Molina, ali boks je takav sport da može odlučiti jedan jedini udarac. Posebice u najtežoj kategoriji. Dovoljno je prisjetiti se meča između Deontaya Wildera i Luisa Ortiza. Kubanac je bio u bodovnoj prednosti, a onda je Wilder „izvukao“ udarac i pogodio Ortiza u čelo. Nešto slično ima i naš Hrga i zato vjerujem da će se on kroz godinu ili godinu i pol boriti za svjetsku titulu – prognozira Ramaj.

- Hrgović dolazi iz kluba gdje su svi dobro odgojeni, uostalom kako i u drugim sredinama. Uvijek bio pristojan. Ustvari, boksači su svi odreda dobro odgojeni mladići. Nemam loših iskustava u ringu. Treneri, a i ja tu spadam, radimo i na tom viteškom kodeksu. Povremeno postoje negodovanja, više od strane trenera. Posebice u situacijama kada su odluke sudaca podijeljene.

U amaterskom boksu zarade nisu velike, kako za boksače, tako i za suce. Stoga mnogi bježe u profesionalne vode.

Foto: Privatni album

- U amaterskom boksu je najvažnije zaštititi borca. Tu mi suci koji smo u ringu, za razliku od profi mečeva, brojimo boksaču i kada on stoji i nije pao. Bolje deset puta brojati nego jednom to preskočiti, a to može biti kobno. Ako sudac u ringu pogriješi i broji, bodovni suci to neće upisati tom boksaču - pojašnjava Ramaj.

Kaže da je najveća vrlina boksačkih sudaca, a tako bi trebalo biti i u ostalim sportovima, da djelitelji pravde budu iznad svega pošteni. Kad smo ga upitali da nam prokomentira neku po njemu skandaloznu odluku sudaca, kaže da se na društvenim mrežama zna vrtjeti poneki meč, ali da su takve odluke toliko rijetke da se broj u promilima.

- Dovoljno sam stručan da bih mogao suditi meč Joshua - Ruiz, ali je pitanje kako bih se ponašao pod tim medijskim pritiskom, jer profesionalni boks je nešto drugo od amaterskog zbog medija, novca i ostalog što se vrti oko takvog spektakla. Namjera mi je okušati se i kao sudac u profesionalnom boksu, ali prije toga moram polagati za licenciju.

Za kraj nam je rekao da je Hrvatski boksački savez sjajno organiziran, a u klubovima se vrhunski radi, što dokazuju i brojene medalje s kojima se naši mladići uvijek vrate s europskog, olimpijskog ili svjetskog natjecanja.