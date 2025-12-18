Obavijesti

Modrić je očarao igrača Milana: 'Njegov mentalitet je čudesan'

Piše Ivan Kužela,
Foto: Guglielmo Mangiapane

Luka Modrić najbolji je hrvatski nogometaš svih vremena, a u poznijim godinama nastavlja i dalje oduševljavati nogometne fanove te suigrače iz Milana. Zadnji u nizu hvalospjeva dodijelio mu je suigrač Ardon Jashari

Milan pod kormilom Luke Modrića (40) igra vrlo dobro ove sezone i trenutačno su drugi u talijanskom prvenstvu s bodom manje od prvog Intera. Koliko je najbolji hrvatski nogometaš cijenjen u svlačionici Talijana govore javni istupi njegovih suigrača i milanskih legendi.

Za talijansku Gazzettu zadnji u nizu pohvalio je Modrića njegov suigrač Ardon Jashari (23) koji je u Milan stigao iz Club Bruggea ove sezone za 36 milijuna eura. Veznjak je krajem kolovoza ozlijedio lisnu kost zbog koje se u pogon vratio tek početkom prosinca. Odigrao je tek dvije utakmice u dresu 'rossonera'; jednu na otvaranju talijanskog prvenstva protiv Cremonesea i drugu u porazu od Lazija početkom prosinca.

Serie A - Torino v AC Milan
Foto: Claudia Greco

- Igranje s njim je nevjerojatno, ne samo za mene nego za sve u momčadi. Svi to mislimo u klubu i nevjerojatan je osjećaj gledati ga. Nas dvojica igramo na istoj poziciji i zaista mogu od njega puno naučiti. Ima fantastičnu tehniku, ali i sjajnu osobnost koja se najbolje vidi u pristupu prema suigračima. 

CALCIO - Coppa Italia - SS Lazio vs AC Milan
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport /

Spomenuo je zadnji vezni da se divi Modrićevoj dugovječnosti te kako je većina nogometaša u njegovim godinama u mirovini. 

- Obično vezni igrači u njegovim godinama već budu u mirovini, dok on i dalje svaki dan radi na sebi s nevjerojatnom predanošću, ambicijom, motivacijom i disciplinom. Nevjerojatan je njegov pobjednički mentalitet.

Kapetan 'vatrenih' odigrao je ove sezone za Milan 17 utakmica, zabio jedan gol i dva puta asistirao. S Milanom ima ugovor do kraja sezone, a u talijanskom velikanu priprema se za posljednji ples na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. 

