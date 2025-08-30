Obavijesti

PRVA LUKINA ASISTENCIJA

Suigrač o Modriću: Fantastičan je igrač, Zlatna lopta s razlogom

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan se tako nakon početnog poraza od Cremonesea iskupio kod Leccea, a u idućem kolu igrat će protiv Bologne na domaćem terenu. Modrić je u prva dva kola ostavio odličan dojam i pokazao da će biti veliko pojačanje za talijanski klub

Milan je pobijedio Lecce u gostima 2-0 u 2. kolu Serie A, a Luka Modrić (39) bio je asistent za prvi gol gostiju. Hrvatu je to prva asistencija u novom klubu, a gol je na Modrićevu asistenciju zabio Ruben Loftus Cheek koji je nahvalio Modrića nakon utakmice. 

- On je fantastičan igrač, dobitnik je Zlatne lopte s razlogom. Danas je pružio sjajnu asistenciju i oduševljeni smo pobjedom - rekao je Englez za Modrića. 

Milan se tako nakon početnog poraza od Cremonesea iskupio kod Leccea, a u idućem kolu igrat će protiv Bologne na domaćem terenu. Modrić je u prva dva kola ostavio odličan dojam i pokazao da će biti veliko pojačanje za talijanski klub. 

