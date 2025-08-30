Suigrač o Modriću: Fantastičan je igrač, Zlatna lopta s razlogom

Milan je pobijedio Lecce u gostima 2-0 u 2. kolu Serie A, a Luka Modrić (39) bio je asistent za prvi gol gostiju. Hrvatu je to prva asistencija u novom klubu, a gol je na Modrićevu asistenciju zabio Ruben Loftus Cheek koji je nahvalio Modrića nakon utakmice.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- On je fantastičan igrač, dobitnik je Zlatne lopte s razlogom. Danas je pružio sjajnu asistenciju i oduševljeni smo pobjedom - rekao je Englez za Modrića.

Milan se tako nakon početnog poraza od Cremonesea iskupio kod Leccea, a u idućem kolu igrat će protiv Bologne na domaćem terenu. Modrić je u prva dva kola ostavio odličan dojam i pokazao da će biti veliko pojačanje za talijanski klub.