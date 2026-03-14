Obavijesti

Sport

Komentari 1
POHVALIO GA SIMEONE

Suigrač otkrio tajnu Vlašićeve dobre forme: Evo u čemu je caka

Piše Petar Božičević
Čitanje članka: 1 min
Suigrač otkrio tajnu Vlašićeve dobre forme: Evo u čemu je caka
2
Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS

Admiral

Torino je pobijedio Parmu 4-1 u 29. kolu Serie A, a Nikola Vlašić je odigrao 92 minute utakmice, prije nego što je zamijenjen. Ovog puta je ostao bez konkretnog učinka, ali svejedno ga je pohvalio suigrač Giovanni Simeone (30). 

- Vlašić je briljantan igrač, vrlo energična osoba koju jako volim - rekao je Simeone za DAZN i Sky nakon utakmice i dodao:

- Koja je Nikolina tajna? Ide spavati u 21:30, spava 10 sati noću i uvijek je na 100%, zato ovako igra.

Serie A - Torino v AC Milan
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Vlašić je nakon utakmice također stao pred novinare. 

- Bila je ovo za nas jako važna utakmica. Znali smo da je Parma težak protivnik, koji uzima dosta bodova na gostovanjima. Branili smo se kad smo trebali i napadali kad nam se pružila prilika. Sretni smo i želimo ovako nastaviti. Danas sam igrao desnog veznog i za mene je to bila dobra pozicija. Sve mi odgovara, bitno da igram - rekao je i dodao:

- Nisam bio fizički na sto posto posljednjih godina. Danas se osjećam fizički jak i to mi je vrlo bitno. Momčad mi je na prvom mjestu. Nažalost, ove sezone nam se ponavlja da padamo nakon velikih pobjeda. Sad imamo dvoboj s Milanom prije reprezentativne stanke. Radimo dobro s trenerom i spremni smo na sve. 

Ove je sezone Vlašić odigrao 32 utakmice i zabio sedam golova, uz pet asistencija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026