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U SVEČANOJ LOŽI

Šuker je gledao utakmicu SP-a u Meksiku u društvu legende!

Piše Luka Tunjić,
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Šuker je gledao utakmicu SP-a u Meksiku u društvu legende!
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Foto: HRT/Screenshot

Ovo Šukeru nije bilo prvo pojavljivanje na Svjetskom prvenstvu. Na društvenim mrežama objavio je fotografije s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom s otvaranja Mundijala

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Legendarni hrvatski nogometaš i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker (58), gledao je utakmicu skupine F na Svjetskom prvenstvu između Japana i Tunisa. Proslavljeni hrvatski napadač pratio je utakmicu u meksičkom gradu Monterreyu iz svečane lože u društvu drugih proslavljenih nogometaša.

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Sa Šukerove desne strane sjedio je legendarni bugarski nogometaš, Hristo Stoičkov, a ispod njih moglo se vidjeti i francuskog nogometaša Andréa-Pierrea Gignaca (40), koji je 36 puta nastupio za Francusku, a danas nosi dres meksičkog Tigresa.

Foto: HRT/Screenshot
Foto: HRT/Screenshot

Ovo Šukeru nije bilo prvo pojavljivanje na Svjetskom prvenstvu. Na društvenim mrežama objavio je fotografije s predsjednikom Fife Giannijem Infantinom s otvaranja Mundijala. Zanimljivo, obje je utakmice pratio u Meksiku.

Inače, dodajmo kako je Japan ostvario dominantu pobjedu od 4-0. Poveo je već u četvrtoj minuti utakmice preko Kamade, a dvostruki strijelac bio je Ueda. Ito se također upisao u strijelce, a s obzirom na manjak napetosti, nismo ni iznenađeni što je Šuker bio duboko usredotočen na štogod je radio na svojem mobitelu...

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