Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Davor Šuker rekao je u razgovoru za španjolski sportski dnevnik AS kako se nada povrtku Ivana Rakitića u reprezentaciju te kako će se sljedeće godine kandidirati za treći mandat na čelu saveza.

- Rakitić je dao šest godina Barci igrajući na visokoj razini, a meni izgleda jako dobro sada u Sevilli jer je lider. I zato što između njega te kluba i grada Seville postoji ljubav. Također se nadam kako će nastaviti igrati za reprezentaciju, premda se u rujnu oprostio. Također mi se nije svidjelo niti kako se oprostio Mandžukić... Uvijek je potrebno ostaviti vrata poluotvorena, nikada zatvorena - izjavio je Šuker.

POGLEDAJTE VIDEO: Rakitićev oproštaj

Rakitić, 32-godišnji vezni igrač, bio je dokapetan reprezentacije s kojom je 2018. osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, baš kao što ju je osvojio i napadač Mandžukić koji je trenutno bez kluba. Rakitić je u rujnu rekao kako prestaje igrati za reprezentaciju kako bi se 100 posto posvetio igranju za Sevillu u koju je tada došao. Za šest mjeseci počinje Europsko prvenstvo na kojem je Hrvatska u skupini s Engleskom, Češkom i Škotskom.

- Hrvatski nogomet ima puno vrlina. U posljednjih 15 ili 20 godina puno je igrača otišlo u velike lige, i to iz zemlje sa samo 4,5 milijuna stanovnika. Smanjili smo u prvoj ligi broj klubova na optimalnih 10 te smo smanjili broj stranih igrača kako bi se ulagalo i poticalo mlade hrvatske igrače. Najbolji način za financiranje naših klubova je prodaja njihovih zvijezda u inozemstvo jer klubovi nemaju puno prihoda od televizije, marketinga, godišnje pretplate i prodaje ulaznica. Sada tijekom pandemije su prihodi dodatno pali, međutim hrvatski klubovi nastavljaju ići prema naprijed - naglasio je Šuker.

Šuker smatra kako unatoč svim tim poteškoćama Hrvatska nastavlja ostvarivati međunarodne uspjehe.

- Imam povjeranja u našeg premijera Plenkovića, odnosno da će omogućiti rast naše sportske infrastrukture. Da će biti izgrađen jedan dobar stadion jer su žalosni uvjeti naše reprezentacije i našeg nogometa - rekao je.

Kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću, sa 35 godina najstarijem igraču Real Madrida, ugovor u klubu istječe 30. lipnja. Uprava Real Madrida još uvijek se nije očitovala o njegovoj želji za produženjem. Šuker, koji je bio napadač Real Madrida od 1996. do 1999. godine, smatra da bi Real Madrid trebao produžiti ugovor s hrvatskom "desetkom".

- Zbog ovih razloga: Modrić je vođa, broj jedan, u svijetu i u Hrvatskoj. On je vjeran igrač, fizički izuzetno potentan, a to potvrđuju njegove egzibicije u posljednjim utakmicama u španjolskom prvenstvu i Ligi prvaka. Treba nastaviti te se nadam kako će još puno godina igrati za Real Madrid. No posljednju riječ će imati trener i uprava - izjavio je Šuker.

Šuker je od 2012. godine predsjednik HNS-a. Upitan zašto se odlučio za tu funkciju odgovorio je:

- Mnogi nogometaši odabiru ulogu na terenu i kada objese kopačke o klin, no ja sam odabrao ostanak u nogometu u području administracije i upravljanja. Četiri godine sam odlučivao što želim raditi, znajući da nemam trenerski duh, a nisam znao imam li ga za sportskog direktora. Stvorio sam jednu nogometnu akademiju, a onda se ukazala prilika da pomognem nogometu u svojoj zemlji. Preko Uefe i Fife doprinosim svojim zrnom pijeska u unapređenju svjetskog nogometa. Ustalio sam se u toj ulozi te sam zadovoljan. Posebno nakon što je reprezentacija moje zemlje bila viceprvak svijeta u Rusiji - rekao je Šuker.

Šuker je ponovo izabran na mjesto predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza 2017., a novi mandat mu istječe 2021. godine. Kaže kako će se opet kandidirati.

- Da. Mislim da jedini na svijetu imam privilegiju da sam kao igrač bio treći na Svjetskom prvenstvu, a kao predsjednik drugi na svijetu - odgovorio je.

Šuker je 1998. s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, a s Real Madridom Ligu prvaka. Planira objaviti svoju autobiografsku knjigu.

- Želim ispričati priče iz svog profesionalnog života kao nogometaša, te temeljem svog iskustva odaslati poruke mladima o tome što je nogomet. O njegovim pozitivnim i negativnim aspektima, te zašto ga je potrebno poštivati - zaključio je.